Det svensk-amerikanske fenomenet vant sitt åttende gull som senior. Men måtte kjempe for seieren i Glasgow. To riv på høyden 5,85 meter ga stavsprang-konkurransen stor dramatikk.

– Det tøffeste gullet jeg har tatt. Det kjennes ekstra spesielt, sier han ifølge Aftonbladet.

I det tredje forsøket gikk det greit.

– Jeg «chillet» likevel ganske bra – det var bare staven som var for myk. Jeg skiftet til en stivere stav og visste det ville løse seg om jeg gjorde et ok hopp, sier han.

I SVEVET: Armand Duplantis. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sam Kendricks gikk over 5,90 og ville vunnet et sensasjonelt VM-gull om Duplantis hadde feilet i det tredje forsøket.

Sveriges gullhåp sto over høyden 5,90 og misset også det første forsøket på 5,95. Men så gikk det greit.

Duplantis gikk over 6,05 i tredje forsøk og vant med en margin på 15 cm.

Sin egen verdensrekord – 6 meter og 24 centimeter – var han sjanseløs på søndag.

– Men et gull er et gull. Jeg skal ikke klage. Jeg er likevel stolt, sier han.

Andreas Kramer Med mor fra Årdal i Sogn.

Andreas Kramer – med norske aner – tok rett før et sensasjonelt VM-sølv på 800 meter.

– Vi sparte det beste til slutt. «Nice» med to medaljer på siste VM-dag. Vi må skåle nå, jeg og Kramer, sier Duplantis.

Norge måtte nøye seg med to sølv i Glasgow.

Karsten Warholm var favoritt på 400 meter lørdag. Han ble først og fremst forbannet da han ble slått lørdag. Sander Skotheim VM-sølv i syvkamp, men skuffet også rett etterpå.

Narve Gilje Nordås sviktet taktisk på 1500 meter, men var også kritisk til VM-arrangøren etter 5.-plassen.