Og for en dramatisk duell det ble mellom Norge og Sverige!

– Jeg har gått dette oppløpet noen ganger på trening så jeg visste akkurat hvordan jeg skulle gjøre det. Det var på håret men det funket. Det var ikke meningen at det skulle bli så jevnt, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Fire sekunder skilte Vetle Sjåstad Christiansen og svenske Sebastian Samuelsson etter siste skyting på parstafetten.

Sjåstad Christiansen bak.

Og han kom i et enormt tempo. De fire sekundene ut fra skyting ble til tre, to, og ett. Det gikk mot at 31-åringen skulle få drømmespurten.

DRØMMESPURT: Vetle Sjåstad Christiansen fikk endelig spurten han har snakket om. Foto: Javad Parsa / NTB

Med noen voldsomme krafttak var han helt oppe ved svenskens venstre side. Over målstreken strakk de seg begge så lange de var, men ingen ville juble for seier.

– Det var helt forferdelig. Jeg tror jeg holdt pusten det siste minuttet da han kom over flata her, sier Juni Arnekleiv.

Noen sekunder etter målgang viste bildene at Sjåstad Christiansen hadde fått det akkurat som han har sett det for seg. Han var 0,1 sekund foran.

– Jeg var nære over «Northug-flata». Jeg vet jeg må ta tre tak i friskøyting over kulen før oppløpet. Da blir farten ikke uovervinnelig, men rimelig høy, forteller Sjåstad Christiansen og slenger på en humoristisk kommentar i retning sin svenske konkurrent:

– Jeg får invitere «Sebbe» hit til sommeren så skal vi trene over kulen der.

KNEPENT! Kun 0,1 sekund var forskjellen på seier og tap for Vetle Sjåstad Christiansen og Juni Arnekleiv. Foto: Javad Parsa / NTB

Arnekleiv ledet suverent inn til sin siste skyting i Holmenkollen for sesongen, men med fire bomskudd måtte hun legge ut på én strafferunde under parstafetten.

Få med deg siste renn i Holmenkollen klokken 14:45: Mixed stafett med Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

Med Arnekleiv ute på runde gikk Sverige og Finland forbi med en ledelse på 11,4 sekunder til Vetle Sjåstad Christiansen ved veksling.

Forspranget spiste Sjåstad Christiansen opp som barnemat og gikk likt inn til liggende samtidig som sine nordiske naboer.

Og så var rollene snudd. 31-åringen plaffet ned fem blinker og overtok ledelsen – tett etterfulgt av Sveriges Sebastian Samuelsson.

Sjåstad Christiansen kunne avgjort på siste skyting da Samuelsson bommet én gang, men så røk nordmannen på det samme og måtte jage svensken hele veien til mål.