– Jeg har vært der et par ganger med klubben, og det er alltid spesielt å dra dit. Vi blir alltid godt tatt imot av fansen. Det var litt overraskende første gangen – det var veldig mange fans, og det forventet jeg ikke, sier han til VG.

Som rettighetshaver til kampen mot Rosenborg, fikk VG nylig møte Dalot til et intervju på Uniteds treningsfelt Carrington i Manchester.

I intervjuet snakker han om kjærligheten norske fans viser for «de røde djevlene». Og Dalot, han gleder seg til et norsk gjensyn.

– Du kan se kjærligheten de har ikke bare for klubben, men også for de enkelt spillerne.

Slik så det ut da Dalot og Manchester United var i Norge i 2019:

Manchester United har vært i Norge ved flere anledninger, men Rosenborg er det svært lenge siden laget har møtt. Ifølge United.no vant de røde 8–0 på Lerkendal i 1977 og 3–1 i 1992.

– Vi har en enorm fanskare i Norge, og ser frem til å både møte dem igjen og bygge videre på det sterke forholdet oss imellom. Det er 32 år siden de to mestvinnende klubbene i England og Norge møttes, så dette blir en unik opplevelse for svært mange fotballfans, sier Manchester Uniteds sportsdirektør John Murtough i en pressemelding fra det norske selskapet Scandsports, som også har arrangert flere av de siste årenes treningskamper med utenlandske lag i Norge.

– Vi er en klubb med ambisjoner om å konkurrere nasjonalt så vel som internasjonalt. Det er derfor en fin og lærerik mulighet for spillerne våre å teste seg mot internasjonal motstand, sier Rosenborg-trener Alfred Johansson.

Til VG sier Diogo Dalot at det er spesielt å kunne besøke supporterne der de er til vanlig, siden ikke alle har mulighet til å fly over til Storbritannia støtt og stadig.

Og det er mange norske fans med hjertet i den rød delen av Manchester.

– Det er et godt tegn. Det viser at vi har gjort noe rett opp gjennom, og jeg håper det forblir slik i lang, lang tid, sier Dalot.

En liten kuriosa er at Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb i opptellingen mai 2023 hadde 45.942 betalende medlemmer.

Det største politiske partiet ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023, Høyre, rundet til sammenligning 30.000 i fjor sommer. Arbeiderpartiet hadde 49.042 betalende medlemmer ved opptellingen i fjor.

Dalot ler av sammenligningen.

– Det viser at vi kunne vært et sterkt politisk parti! Nei da, jeg vet ikke. Det viser den kjærligheten de har for laget.

– Så Diogo for statsminister ved det neste norske stortingsvalget?

– Kanskje ikke Diogo, men vi kunne hatt noen andre spillere, ja, spøker backen.

PS: I tillegg til Rosenborg, skal Manchester United møte Liverpool, Arsenal, Real Betis og Glasgow Rangers i løpet av sommeren. Alle kampene ser du som abonnent på VG+ Sport.