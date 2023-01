Stusser over taktikken til Klæbo og Krüger: – Veldig overrasket

OBERSTDORF (VG) Hans Christer Holund (33) lot seg overraske over hvordan et stort felt samlet seg under onsdagens Tour de Ski-jaktstart. Federico Pellegrino (32) mener løpet ville sett helt annerledes ut om ikke russerne var utestengt.