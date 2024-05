– Jeg er veldig lykkelig om dagen.

Det sier en smørblid Antonio Nusa som møter VG i belgiske Brugge.

Her har han til sommeren vært i tre år siden han kom fra Stabæk som 16-åring. At unggutten fra Langhus nå smiler bredt er lett å forstå. Torsdag spiller han og laget semifinale i Conference League mot Fiorentina.

– Det har vært høye topper og noen lave bunnpunkt. Veldig mye forskjellig har skjedd, og det har vært ekstremt lærerikt, reflekterer unggutten om de siste åtte månedene.

Antonio Nusa Landslagsspiller og Club Brügge-spiller. Her etter intervjuet med VG.

Tidlig i sesongen mistet han kamper på grunn av en ryggskade, og i januar opplevde han en marerittsituasjon for en ung fotballspiller med store drømmer.

I mars holdt også en ny skade ham ute i noen få kamper. Alle problemene preget den norske tenåringen:

– På grunn av mine opplevelser er jeg blitt ekstra opptatt av å ta vare på kroppen og gjøre alt jeg kan for å sette meg selv i en så god posisjon som mulig til å tåle all den belastningen kroppen min går igjennom i trening og kamp.

Nusa har den siste tiden startet brorparten av kampene i formlaget Club Brügges tette kampprogram. Laget står med syv strake seire.

I et nylig intervju med Belgias største avis, Het Laatste Nieuws, fortalte nordmannen at han for første gang denne sesongen føler seg 100 prosent frisk, og at han er sterkere enn noensinne.

– Du forteller også at du har begynt å ta bedre vare på kroppen din enn før. Hva gjør du annerledes nå?, spør VG.

– Det at jeg gikk igjennom så mange skader på kort tid gjorde at jeg lærte mye om kroppen som jeg ikke visst fra før, og jeg ble mer bevisst på at man kan ikke bare spille fotball og krysse fingrene for at man holder seg skadefri.

– Hva lærte du?

– Jeg lærte hvordan jeg skal behandle og ivareta kroppen min for at jeg kan holde meg skadefri i lang tid. At jeg ikke føler noe blir verre og verre til flere kamper jeg spiller, men at jeg bygger opp kroppen min mye sterkere over tid.

– Jeg er fremdeles ung og bare i starten av karrieren min, så jeg må være forsiktig og passe på kroppen.

– Gjør du noen spesifikke grep?

– Det er mer det at jeg gjør all type restitusjon og styrketrening nå både før og etter trening.

– Jeg gjør mer utenfor banen nå, jeg liker å implementere nye ting i rutinene mine. Om jeg ser en ting jeg synes virker spennende, så tester jeg det ut og ser om det er noe for meg. Og hvis det funker, så blir det med meg videre. Det er mye forskjellig der ute.