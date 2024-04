– Vi må se oss selv i speilet, vi kan ikke akseptere det, sier Virgil van Dijk til Viaplay etter kampen.

– Dette er slutten på tittelkampen for Liverpool. Det føles som slutten. Nå må de sørge for å avslutte sesongen sterkt. I dag er de ikke gode nok i noen av boksene, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher.

– Det er ikke akseptabelt på dette nivået, følger Carragher opp.

Jarrad Branthwaite, Dominic Calvert-Lewin og et godt Everton-kollektiv sørget for at Liverpool tapte livsviktige poeng i tittelkampen mot Arsenal og Manchester City.

– Vi var ikke gode nok i dag. Det er bare å innrømme, sier Jürgen Klopp til Viaplay.

«You lost the league at Goodison Park», sang Everton-fansen etter at laget slo naboen på hjemmebane for første gang siden 2010 – da Tim Cahill og Arsenal-manager Mikel Arteta scoret målene for Everton i 2–0-seieren.

Liverpool og Arsenal lå à poeng før runden – med én kamp mer spilt enn City. Men etter at Arsenal ydmyket Chelsea tirsdag la Martin Ødegaard & co. press på konkurrentene.

Det presset taklet ikke Jürgen Klopps menn.

Liverpool har nå tre poeng opp til Arsenal på 1. plass, og bare ett poeng ned til Manchester City på 3. plass – med to kamper mer spilt.

Det var høy temperatur allerede fra start, og hjemmelaget kom best ut av portene. Liverpool kom mer inn i kampen utover i omgangen og hadde soleklart høyest ballbesittelse. Men Everton var best foran mål.

På 1–0 klønet Liverpool det til med klareringene sine i egen boks. Ballen havnet til slutt i beina til Jarrad Branthwaite, som via Allison og stangen fikk ballen i mål.

Da satte Liverpool opp tempoet, og kom til sjanse etter sjanse. Darwin Núñez spilte en hovedrolle i de fleste av sjansene, men et godt Everton-forsvar og en våken Jordan Pickford bakerst stoppet alt som kom.

Etter pausen økte Everton til 2–0. Da fikk Dominic Calvert-Lewin stå helt alene på bakre stople. Spissen gikk skyhøyt og dunket ballen i mål.

– Calvert-Lewin er per nå verdens beste hodespiller, sa Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio – før Calvert-Lewins scoring.

FRUSTRERT: Det ble en tung dag på jobben for de røde fra Liverpool Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

Liverpools største sjanse i 2. omgang sto Luis Díaz for, men colombianerens avslutning traff stolpe.

