Det skriver Kolstad i en pressemelding.

Landslagsstjernen vil være på sidelinjen i seks til åtte måneder, opplyser klubben. Det var mandag skrekkskaden oppsto.

– Det som blir viktig for meg nå er å se fremover på det som venter meg, sier Johannessen ifølge Kolstad.

– Jeg vil fortsatt spille håndball i mange år, og da vil jeg fortsatt spille på det høyeste nivået. På bakgrunn av det, er motivasjonen høy for å kjempe meg tilbake, selv om veien dit blir lang, krevende og utfordrende, fortsetter han.

Jonas Wille Landslagstrener

– Gøran ringte meg på vei til akutten og fortalte det selv. Han sa at det var veldig, veldig stor sannsynlighet for at akillessenen hadde røket, sier landslagstrener Jonas Wille på telefon til VG.

– Det er forferdelig leit for Gøran som har jobbet så hardt over lang tid for å få kontroll på den skaden. Det har sett bedre og lysere ut lenge nå, så smeller det. Det er kjempetrist.

– Hvordan var telefonsamtalen?

– Gøran er en rasjonell type. Han var samlet, han. Det hadde nettopp skjedd, så han hadde nok ikke tatt det helt innover seg. Vi føler veldig med ham, vi mister en bra spiller og Kolstad mister en bra spiller.

Kolstad-spilleren har slitt med akillessenen i lengre tid, og var ikke med på OL-kvalifiseringen i mars.

29-åringen mistet også OL i 2021 med skade.

– Det er jo ekstra surt. Norge har vært kvalifisert for to OL, og han har vært sportslig klar for begge – men har blitt rammet skader begge gangene.

Wille poengterer at Johannessen fortsatt har mange gode år igjen som håndballspiller.

– Han rekker OL senere. Nå gjelder det å ikke gå helt i kjelleren og grave seg helt ned, men heller se fremover. Han har et bra team rundt seg, og vi skal «backe» han godt.

Magnus Abelvik Rød

Norge må også klare seg uten klubbkamerat Magnus Abelvik Rød i OL.

– Vi vil selvfølgelig velge blant alle, og skulle gjerne hatt muligheten til det. Men vi har heldigvis flere gode spillere og spilte OL-kvalik uten begge. Vi må bare forholde oss til det – skader skjer.