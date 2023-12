– Man får ikke vært noe mindre favoritt enn det vi er mot dem i den situasjonen her, sier Høibråten til VG foran semifinalen i klubb-VM mot Manchester City tirsdag kveld.

– Vi har ikke noe å tape og må bare gå ut og nyte det. Det er ikke alle som får lov til å spille mot et så godt lag. Det er ganske rått.

Midtstopperens klubb Urawa Red Diamonds, som får Per-Mathias Høgmo som trener fra nyttår, vant asiatiske Champions League og er videre i klubb-VM i Saudi-Arabia.

Høibråten ble seriemester med Bodø/Glimt to ganger før han ble klar for den japanske klubben i januar. 28-åringen fra Fetsund lever nå drømmen som utenlandsproff og gikk til topps i asiatiske Champions League i mai, etter å ha blitt helten i finalen.

Men bragden i Asias gjeveste turnering er ikke det største som har skjedd Høibråtens dette året.

For nøyaktig en uke siden ble stopperen fra Fetsund far for første gang, men fødselen foregikk uten ham til stede. Da den var i gang, var han på et fly på vei til verdensmesterskapet.

– Det var surrealistisk. Vi landet i Doha fra Japan da jeg fikk melding om at fødselen var i gang, og den hadde blitt sendt for noen timer siden, forteller Høibråten.

BRAGD: Marius Høibråten (nummer fem) jubler med lagkameratene etter å ha vunnet asiatiske Champions League i mai. Foto: Toru Hanai / AP / NTB

Fødselen var i gang én uke før termin.

– Da var det nesten rett opp på makspuls med én gang. Jeg måtte bare prøve å få kontroll på pusten og situasjonen. Jeg fikk ikke gjort noen verdens ting, så det var bare å puste med magen.

Han måtte dermed overvære fødselen via FaceTime, før han fikk fly hjem fra Saudi-Arabia for å hilse på sitt første barn.

Fødselen skjedde hjemme i Norge. Hans forlovede Solveig Valestrand har pendlet til Japan mens midtstopperen har spilt i Urawa Red Diamonds. På nyåret flytter både hun og sønnen permanent til Høibråten i Japan.

BABYLYKKE: Marius Høibråten og Solveig Valestrand fikk sitt første barn sammen. Foto: Privat

– Det er veldig, veldig stort. Det er det største jeg har opplevd. Det ble spesielt da jeg var ikke til stede, men jeg var hjemme i tolv timer og fikk sagt hei til sønnen min og forloveden min. Så var det å komme seg tilbake til «arbe», sier fetsokningen og hyller sin forlovede.

– Hun leverte til toppkarakter på egen hånd med moren og søsteren hennes til stede på sykehuset.

De gjenforenes etter klubb-VM på lille julaften og skal feire sammen med familien.

– Vi er veldig stolte og gleder oss veldig til han kommer hjem igjen, sier Valestrand til VG.

Fakta om Marius Høibråten Vis mer ↓ Fullt navn: Marius Christopher Høibråten Født 23. januar 1995 Fra Fetsund Tidligere klubber: 2011–2013: Lillestrøm 2012: Strømmen (utlån) 2014–2018: Strømsgodset 2018–2020: Sandefjord 2020–2022: Bodø/Glimt 2023-: Urawa Red Diamonds Ungdoms- og guttelandskamper: 63 Meritter: Seriemester, Bodø/Glimt: 2020, 2021 Seriesølv, Bodø/Glimt: 2022 Cupsølv, Bodø/Glimt: 2021/2022

Etter et halvt døgn i Norge måtte Høibråten tilbake til klubb-VM. Tre dager senere spilte han hele kampen mot meksikanske Club Leon i andre runde. Urawa Red Diamonds holdt nullen og vant 1–0.

Dermed er Saitama-laget klare for semifinale mot de regjerende «The treble»-vinnerne Manchester City.

Det blir 28-åringens tøffeste oppgave hittil i fotballkarrieren. Høibråten møtte City-spiss Erling Braut Haaland i Eliteserien i 2018.

– Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker at jeg fikk servert en kraftpakke i fanget. Han er ikke så gammel nå og var i hvert fall ikke noe gammel da. Så man skjønte at det her kommer til å bli noe veldig, veldig bra.

FORRIGE MØTE: 17 år gamle Erling Braut Haaland i duell med daværende Strømsgodset-stopper Marius Høibråten i mai 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han spilte i Strømsgodsets midtforsvar og tapte 0–2 for Haaland og Molde på bortebane. Den 17 år gamle «kraftpakken i fanget hans» skulle vise seg å bli en målscorer av de sjeldne, som har knust rekord på rekord på øverste nivå i Europa.

Haaland er med i Manchester Citys tropp i klubb-VM, men lite tyder på at verdensstjernen spiller tirsdag kveld. Stjernespissen sliter med en fotskade, har stått over de tre siste kampene og var ikke å se på Citys trening i Jeddah mandag.

Slik presterte Høibråten i seieren mot Club León:

Grafikk: www.sofascore.com

Høibråten trekker frem kollektivet i laget som Urawa Red Diamonds’ største styrke, som gjenspeiler seg i den japanske kulturen:

– Jeg har til gode å møte en japansk fotballspiller som tar seg kunstpauser på banen. De løper helt sinnssykt mye. Gir man dem en beskjed, så sniker de seg ikke unna. Det er en voldsom disiplin i det som blir gjort, forklarer Høibråten, som etter tre sesonger og to seriegull i Glimt søkte nye utfordringer.

– Det var en totalpakke som var veldig spennende. Det er ikke så mange nordmenn som har spilt i Japan tidligere. Det å få oppleve en annen fotball og en helt annen kultur, som nesten ikke kan sammenlignes med den man er vant til i Norge, det hørtes veldig spennende ut.