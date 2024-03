Sportsklubben Brann skal i alle sammenhenger, formelle som uformelle, ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk VAR i norsk fotball.

Det var utgangspunktet for debatten på Branns årsmøte, og debatt ble det. En debatt hvor frontene var steile, men der styreleder Aslak Sverdrup - med Branns historie friskt i minne - måtte gå inn å rose årsmøtet for en ryddig debatt med stor takhøyde.

– VAR ble innført etter en uryddig og udemokratisk prosess, mente forslagsstiller Knut Heikki Odland Torgersen.

– I går vedtok vi i Bataljonen at vi ønsker å avskaffe VAR så snart som mulig. Vår undersøkelse viser at 65 prosent mener stadionopplevelsen har blitt dårligere etter VAR, sa Erlend Vågane, leder i supporterklubben.

Et tosifret antall medlemmer tok ordet. De fleste ville at Brann skulle stemme for forslaget.

Det var styret i Brann uenig i. Styreleder Aslak Sverdrup og nestleder Arild Mjøs Andersen tok begge ordet.

– TV 2 har investert mye penger i VAR, og vi kjenner ikke konsekvensene og kostnadene knyttet til å skulle avvikle VAR. Innføringen har kostet, det må vi være tydelige på. Spesielt når det gjelder stadionfølelsen og den spontane gledesrusen, sa Mjøs Andersen.

Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er 99 prosent sikkert at det blir VAR i Eliteserien i 2024 og −25. Sånn er det bare. Da tror vi den beste strategien på kort sikt er å utarbeide vårt forslag med å jobbe for at VAR skal forbedres vesentlig, sa han.

Styreleder Sverdrup hadde hentet inn daglig leder Christian Kalvenes, som videreførte meningene til støtteapparatet til Brann.

– Støtteapparatet vårt er for VAR. Vi konkurrerer internasjonalt og det vil være å gå baklengs inn i fremtiden å stemme imot, sier Kalvenes, som mente det også ville være negativt for spillernes sikkerhet.

Der kom Asle Kjellsen, medisinsk fagansvarlig i Brann, inn for å underbygge.

– Det vil bli store konsekvenser hvis alle klubbene går imot. For spillernes sikkerhet betyr det ganske mye. Et av argumentene er det økonomiske. Men tenk hvis for eksempel Felix Horn Myhre får en karrierendende takling mot seg. Det kan være hundre millioner tapt. Vi må tenke på mer enn følelsene, vi må tenke på sikkerheten. Det er færre stygge taklinger færre høye knotter og færre hodeskader, sa Kjellsen.

Asle Kjellsen

Dommerkontakt i klubben var tydelig i talen:

– Hvis nå begynner å diskutere VAR så er det som å pisse i motvind. Skal vi være med i Europa, så hjelper ikke dette oss særlig. Hvis vi kommer ned til Barcelona, men ikke vil være med der og vil hjem til Bergen fordi der er det VAR. Jeg tror det er en tapt kamp, sa Sigvald Taule.

Supporterprofil Gjert Moldestad oppfordret sterkt til å stemme imot VAR, og mente at en forbedret versjon av VAR ikke ville hjelpe.

– Hvis du er på tur og har en stein i skoen, er det en fattig trøst at du skal få bytte ut den steinen med en litt mindre stein. Den ødelegger fortsatt turen din, sa Moldestad og fryktet for tomme tribuner.

Onsdag kveld vedtok også Lillestrøm og Stabæk å gå imot VAR, mens Viking stemte ned samme forslag. Kun fire stemmer gikk imot VAR i Stavanger-klubben.