Men visjoner mangler ikke Union Carl Berner.

Den ferske Oslo-klubben fra 4. divisjon har en kort, men hektisk reise – som ikke skal stoppe med cupens NRK-sendte førsterundekamp mot Vålerenga.

Uansett resultat.

– Jeg skal ikke sitte her og si at vi skal til Eliteserien eller Obosligaen. Vi har lyst til å vinne vår neste fotballkamp. KFUM er dritflinke, helt åpenbart. Men hvis et Nordstrand-lag kan nå Eliteserien, da kan et sentrumslag i Oslo gjøre det, erklærer Lars Petter Fosdahl i Union Carl Berner.

Navnet har du kanskje hørt før. Lars Petter Fosdahl var fotballagent i 20 år og jobbet tett mot klubbene i Eliteserien og etter hvert med spilleroverganger til hele Fotball-Europa.

Lars Petter Fosdahl på Jordal tirsdag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Nå er dress, skjorte og VIP-billetter byttet ut med ullgenser med høy hals, turbukse og slitt kunstgress. Han gikk fra agentyrket til å bli festivalsjef i OverOslo, men nå er det cupfest Fosdahl skal arrangere på «footballbanen» på Jordal.

Her har Union Carl Berner-keeper Eric Walcott sneket til seg noen kvadratmeter bane. Anleggssituasjonen i Oslo-fotballen gir ikke bedre plass for dem som har spilt seg til en kamp mot byens største klubb.

To små kjegler utgjør «målet» der Walcott står i sin egen ekstraøkt før Vålerenga-kampen. De vanlige 11’ermålene på Jordal er opptatt hos dem som har ordinær treningstid i kveld.

– Du kan være kreativ eller gi opp. Jeg velger det første. Dette er Oslo-fotballen oppsummert, smiler Walcott.

Den to år gamle 4. divisjonsklubben sa også fra seg «hjemmebanefordelen» i cupkampen mot Vålerenga. Hvis den eksisterer for et lag som i praksis er hjemløse.

Union Carl Berner er tildelt bane på Rommensletta i serien, men tok selv initiativ til at matchen skulle gå i Enga-land på Jordal.

«Bortesupporterne» kan dermed rekke både cupfotball på kunstgresset og sluttspillhockey i ishallen rett ved.

Lars Petter Fosdahl er mannen som fikser treningsbaner og berammer fotballkamper for Union Carl Berner. Han er også styreleder, materialforvalter og sponsoransvarlig. Alt på dugnad.

Klubbens budsjett på 220.000 kroner blir to promille av de 110 millionene Vålerenga Fotball Elite planlegger å bruke i Obosligaen i år.

Fosdahl var også stifteren av Union sammen med festivalkollega Thorkild Gundersen og Kosta Tsesmetsis. Da passer det å gå tilbake til begynnelsen.

– Utgangspunktet vårt var å lage Norges beste publag på Carl Berner, beretter klubbens absolutt-alt-mulig-mann.

Lars Petter Fosdahl

De overtok plassen til et annet lag fra Oslo-bredden, Fremad Famagusta. Mest kjent for å ha hatt sjakkverdensmester Magnus Carlsen på laget.

Neste trekk for Union Carl Berner ble et nedrykk. Høsten 2021 var klubben bunnskrapt og coronasyk, ifølge Fosdahl.

– At vi skal spille mot Enga i NM er en større prestasjon enn om vi slår Enga i kveld. Den gangen var vi ingenting, billedlegger «unionisten».

Men så kom visjonene og et falsk Facebook-arrangement. To år før virkeligheten inviterte Fosdahl til – nettopp – første runde i cupen mot Vålerenga. For å vise frem et hårete mål.

1 / 2 Dette arrangementet og denne digitale «flyeren» ble lagd av Union Carl Berner for to år siden. Den eksakte datoen var det eneste som ikke traff.



Nå har han mer på lager.

– Det kommer av et ønske om at vi skal riste litt i Oslo-fotballen. Der mangler det en sentrumskraft, sier den tidligere fotballagenten og ramser opp:

– Hvis alle lag i de tre øverste divisjonene i Oslo spiller hjemme samme helg, så kommer det omtrent 12.000 og ser på. Når vi legger sammen Vålerenga, Kåffa, Lyn, Kjelsås, Grorud og Skeid. I København, Göteborg eller Stockholm er det dobbelt opp. Generelt er Oslo en litt stusslig toppfotballby.

– Nå har ting gått veldig fort for oss. Fra en drøm å bli Norges beste publag til å tenke at vi nå har lyst til å bruke det momentet vi har til å bygge noe.

– Er det å gå oppover i divisjonssystemet?

– Altså, det er jo å vinne den neste kampen. Og gjør vi det – hele tiden – ender vi i 3. divisjon i 2025. Og på Ullevaal.

Union-keeper Eric Walcott. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Men dere har ikke ambisjoner om Eliteserien – eller?

– Nei, men det er jo det som er fint med fotball, da. At det er jo ikke noe tak. Jeg tror de fleste som driver med fotball tenker at man skal videre. Jeg kan ikke sitte og forsvare at om vi rykker opp i 3. divisjon, så er vi happy, og så stopper det der, svarer Lars Petter Fosdahl.

Så ser han mot sentrum igjen:

– De fleste fotballbyer i verden har sentrumslag. FC København, som er en ny konstruksjon. Paris Saint-Germain, St. Pauli og Union Berlin. Fra min tid som fotballagent vet jeg at med godt lederskap og det å tørre å si ting litt høyt – da kan det skje ting, da!

Men først er det altså cup. Union Carl Berner-laget som skal krangle mot storebror er uten navn og ansikter som er kjent i Fotball-Norge.

– Det betyr at vi ikke har avdankede spillere, kun sultne spillere. Og det er ikke riktig å si at vi har «flakset» oss inn i første runde. Vi har virkelig gjort oss fortjent til det, garanterer Lars Petter Fosdahl.