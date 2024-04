De siste årene har det vært lite å juble for i den tradisjonsrike klubben. Både på kunstgress og is.

Derfor var det noe vålerengsk over å rote bort en ledelse i Jordal onsdag kveld også. Klubbens nye hjemmebane var fylt til randen. Hjemmefansen var klare for fest.

Festen må vente til fredag, når syvende og siste kamp i semifinalen spilles.

Et fotballag som har rykket ned til Obos. Et hockeylag som ikke har vunnet et NM-gull på 15 år. Likevel er støtten fra Klanen og VIF-fansen stor.

– Ja, det er ikke noe å lure på. Vi har hatt en enorm støtte i de første kampene. De er påskrudd, «taggade» og klare, sier fotballtrener Geir Bakke.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I solsteiken på kunstgresset på Jordal tok de seg greit videre mot fjerdedivisjonslaget Union Carl Berner. Utsolgt på tribunen. Bra med folk på gratishaugen.

– Det er unikt. Vi får prøve å innfri på alle mulige måter. Jeg kan ikke love at vi vinner fotballkampene hver gang, men vi skal fremstå som en gjeng som vil opp og frem sammen og skape gylne, gode øyeblikk, sier Bakke.

Geir Bakke Vålerenga-trener

Han tok over trenerjobben i fjor sommer. Samtidig hentet klubben en spiss til rundt ti millioner kroner. Det endte med nedrykk til Obosligaen.

I første hjemmekamp mot Sogndal kom 9164 tilskuere på kamp. 104 flere enn det gjorde i første serierunde i Eliteserien i fjor. I fjor var det Fredrikstad som hadde det høyeste snittet i Obosligaen med i underkant av 5000.

– Det handler om klubbkulturen. Vålerenga er mer enn det som skjer på banen. Det er en del av deg uansett hvordan det går. Du ser hvordan Klanen har mobilisert, sier Christian Borchgrevink.

Christian Borchgrevink Vålerenga-spiller

Jordal kunstgress tømmes ganske så raskt etter at begge lag har fått sin hyllest og små barn har tatt sine selfies. Tidspunktet lagt opp slik at det skulle være mulig å rekke både fotball og hockey.

Ti minutter inn i kampen mot Oilers har begge lag scoret ett. Det er et solid trykk fra hjemmefans som har opplevd langt mindre suksess enn sine motstandere fra Rogaland.

PARTYPOOPER: Tristan Langan stilnet Jordal Amfi. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er en enorm kraft i Vålerenga når det mobiliseres. Det er mange som holder med Vålerenga, sier ishockey-spiller Martin Røyrmark.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG Martin Røyrmark Vålerenga-spiller

5300 tilskuere i Jordal satte nye rekord for arenaen.

– Det mobiliseres skikkelig i dag. Folk var her tidlig. Det var «sjåka» med folk allerede i 16.30-tiden da jeg kom hit. Det var synd vi ikke fikk toppet det hele med en finalebillett i dag, sier målscorer for Vålerenga Thomas Olsen.

VIF-fansen i hallen måtte reise hjem skuffet. Slik mang en tilskuer med blått skjerf i hovedstaden har gjort de siste årene.

– Noen ganger må vi lide sammen. Andre ganger skal vi ha det bra sammen fordi vi har tatt tre poeng, sier Geir Bakke.

VIF-fansen leverer. Nå er det opp til spillerne, både på is og gress.

– Vi har litt å leve opp til, sier Christian Borchgrevink.