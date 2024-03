– Det har en kostnad når man prioriterer det offensive mer. Og den prisen er blitt for høy, sier den tidligere landslagskjempen Rune Bratseth.

– Vi har ikke klart å kvalifisere oss til mesterskap. Jeg sier ikke at vi skal gå tilbake til slik det var den gangen, men da kvalifiserte vi oss i hvert fall. Nå gjelder det å finne en mellomting, fortsetter han.

FORSVAR: Bratseth var kaptein for Werder Bremen på 80- og 90-tallet – en av de beste klubbene i Tyskland da – og blir av mange regnet som tidenes norske forsvarsspiller. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Etter to skuffende privatlandskamper på Ullevaal, med 1–2-tap mot Tsjekkia fredag og 1–1 mot Slovakia tirsdag, stilte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen spørsmål ved om Norge nå burde bytte formasjon og være mer direkte, slik laget var kjent for å spille før.

Men det mente Solbakken at spillerne aldri ville gå med på i dag.

UNDER PRESS: Herrelandslagets trener Ståle Solbakken har måttet tåle mange kritiske spørsmål etter at sommerens EM røk, og skuffende treningskamper nå. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Skal vi prøve å ta enda et steg både offensivt og defensivt og stå i det? Eller skal vi gjøre som det har blitt gjort før og gå tilbake til skyttergravsfotball? Å håpe at Erling en eller annen gang kommer alene med keeper, eller skal vi bygge på de spillerne som er her og legge listen litt høyere? sa Solbakken, og fortsatte:

– Skal vi tilbake til 90-tallet og ha «no nonsense-fotball»? Det får du ikke med én spiller i denne generasjonen på. Vi er det eneste laget som ikke har noen forfall mellom kampene. Alle har skikkelig tro på det. Alle er «all-in». Så ser vi like godt som dere at vi har et «kjempeissue» med tanke på å reparere feil i boksspillet.

Bratseth, som selv var med på å ta Norge til mesterskap på 90-tallet med «den gamle» spillestilen, er ikke helt med på den.

– Jeg er jo ikke enig i det, men har ikke noe behov for å krangle med Ståle om det. Han er en fin fyr. Og det er ingen tvil om at vi har en større bredde i det offensive enn vi hadde den gangen, og jeg skjønner at han vil utvikle spillet.

SKUFFET: Martin Ødegaard går av banen etter 1–1 mot Slovakia søndag kveld. Heller ikke hjemme på Ullevaal mot antatt overkommelig motstand ble det seier for Ståle Solbakkens mannskap. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Likevel må man spille så man vinner kamper. Og det gjør vi for sjelden.

Tidligere landslagsspiller Bent Skammelsrud peker på at selv om mange synes den direkte spillestilen, i Norge ofte omtalt som «Drillo-fotball», er kjedelig å se på, så fungerte den ofte.

– Vi spillerne elsket ikke den typen fotball, men vi fikk resultater. Da får man troen på det. Vi var en veldig lojal gjeng.

– Jeg skjønner hva Solbakken sier, men i deler av kampene må man kanskje gjøre det. Da kan vi ta vekk all risiko, slå langt, vinne andreball og være kompakte.

Selv om Norge tidvis har underholdt med godt angrepsspill, mislyktes laget i å ta seg til sommerens EM, og heller ikke i de to treningskampene hjemme på Ullevaal i forrige uke ble det seier.

Gjengangeren er at Norge leder lenge, men slipper inn mål helt mot slutten av kampene og taper.

BOM: Fra straffemerket hadde Erling Braut Haaland muligheten til å sette Norges andre mål mot Slovakia, men det ble bom for lagets store stjerne. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Norge har nok ikke det defensive fundamentet man hadde tidligere, sier den gamle forsvarskjempen Kjetil Wæhler.

– Med de offensive og gode spillerne Norge har nå, så må man bruke de for alt det de er verdt. Med Oscar Bobb, Nusa, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland, så er det klart at man skal holde den ballen på bakken. Sander Berge så også bedre ut i den defensive rollen, så alt i alt går det også på effektiviteten foran mål.

I EM-kvalifiseringen var Norge det laget som oftest slapp inn mål i kampens ti siste minutter.

– Jeg tror mye av utfordringen ligger i det mentale hos midtstopperne. Negativ tenkning (konsekvenstenkning) som for eksempel «hva er det verste som kan skje nå», «jo, det er en sjanse imot og mål». Tenker man slikt, da skjer som regel det, sier Wæhler, og fastslår:

– Det er lov til å være kynisk på slutten av en kamp og forsvare ledelsen på en enkel måte. Det har aldri blitt utdelt stilkarakterer i fotball.

Fotballpresident Lise Klaveness uttalte tidligere onsdag at Solbakkens stilling overhodet ikke er til diskusjon.