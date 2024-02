I en kommentar publisert på TV 2 torsdag melder Skinstad at «ski-NM har gått ut på dato».

Det skriver han etter at Norges Skiforbund onsdag meldte at seks eliteløpere ikke stiller til start under NM på Beitostølen som pågår i disse dager.

– Det har gått sport i å melde avbud til NM i nyere tid. Du kunne unngått det ved å flytte NM til slutten av sesongen, og brukt den muligheten til å lage en fantastisk avslutningsfest for både profesjonelle, bredden og juniorer, utdyper Skinstad overfor VG.

KLAR TALE: Fra TV 2-ekspert Petter Skinstad, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen i november 2023. Foto: Geir Olsen / NTB

I sin kommentar klandrer han ikke nødvendigvis norske utøvere, som tilsynelatende var friske og raske under verdenscupen i Nord-Amerika sist helg.

Men han peker på at skisporten er mer enn det sportslige.

«Det er også publikum, TV-seere, arrangører, barn og ungdom, grasrota og mye, mye mer. Viktigst av alt er at skisporten er underholdning. Her svikter Skiforbundet gang etter gang».

TV 2-eksperten sier til VG at forbundet ikke har klart å tilpasse seg den moderne medievirkeligheten.

Norske landslagsløpere går Tour de Ski denne vinteren. Men flere stiller ikke til start i årets NM. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB

Og det kommer til uttrykk ved at en NM-helg legges midt i sesongen, før og etter toppløperne skal kjempe om viktige poeng og premier i verdenscupen, mener han.

Han foreslår uansett at utøverne som ikke er friske nok til å konkurrere i NM, for eksempel trener i NM-løypene og stiller opp for rettighetshaver NRK.

– Konkurransen om oppmerksomheten er større enn noensinne. Ikke bare fra annen sport, men også i mediebildet generelt – valgfriheten er så stor. Da må man må gjøre seg attraktiv. Det synes jeg ikke Skiforbundet forstår, sier han.

Den største trusselen er likegyldigheten, mener Skinstad. At det blir overskrifter rundt hvem som står over arrangementet viser at NM fortsatt er liv laga, sier han.

Men:

– Den interessen blir også borte før eller senere.

Landslagssjef Ulf Morten Aune har ikke ønsket å kommentere kritikken, men VG har lest opp store deler av Skinstads kritikk til Torbjørn Skogstad, som er leder av langrennskomiteen (styret i norsk langrenn).

Langrennstoppen innleder med å si at han er enig med Skinstad i at NM er et stort høydepunkt for de aller fleste skiløperne og mener mesterskapet er det største de fleste får delta på gjennom hele sin karriere.

Når det gjelder oppmøtet fra eliteutøverne, kommenterer han det slik:

– Oppmøtet fra landslagsutøvere er selvfølgelig viktig, men når en utøver er syk skal han eller hun ikke konkurrere. Gjennom avtalene vi har med løperne har forsøkt å sikre at vi har de beste utøverne på start, så fremt de er friske, sier Skogstad og legger til

– Jeg har stor tillit til både legen, utøveren og trenernes vurderinger.

Han viser til at landslagsutøverne i sine landslagsavtaler har et eget punkt om – og med det forplikter seg – til deltagelse i NM-renn.

– Gjennom de årene jeg har vært med så har det også vært utfordringer tidligere, ikke minst med tanke på den internasjonale kalenderen, TV, med mer.

– Nå kommer landslaget fra en tur i Nord-Amerika og jeg kjenner ikke detaljene rundt forfallene vi har, men jeg forstår at de har gode grunner til å ikke være der. Samtidig så er NM kjempestort for de aller fleste langrennsløperne i Norge. Det er et høydepunkt for dem.

LANGRENNSTOPP: Torbjørn Skogstad, her avbildet i 2023. Foto: Geir Olsen / NTB

– Men Skinstad påpeker at utøverne likevel kunne stille opp i NM og gjort andre ting, som å trene og deltatt i sendinger med rettighetshaver NRK, selv om de har meldt forfall …

– Det skal jeg være forsiktig med å si noe om. Det kan andre gi bedre svar på enn meg. Jeg tenker de som har meldt forfall har gode grunner til å gjøre det. Vi må være klar over at det er utøvere som har vært på reise mer eller mindre hele vinteren.

– Kanskje de har vurdert at de blir fortere frisk og klar til resten verdenscupen med å bli hjemme. Jeg har stor tillit til utøvernes og trenernes vurderinger her.

– Selv om NM er veldig stort for langrennsløperne utenfor landslag, har jo arrangementet en kommersiell side. De største løperne trekker trolig flere seere. Sponsorater til både arrangement og forbund kommer jo gjennom at de beste stiller og er synlige. Veier ikke det også tungt?

– Jo, det kan helt sikkert være. Men vi har gode tall også på Norgescup. Mange sitter og følger med sine egne håpefull rundt omkring i Norge. Jeg håper og tror vi har bra TV-tall uavhengig av forfallene. For mange andre er NM både jul og 17. mai, og mange sitter og følger med, sier Skogstad.

Se høydepunkter fra NM: Sofie Nordsveen Hustad (27) gikk inn til et sterkt gull på 10 kilometer i langrenns-NM. Helene Marie Fossesholm tok sine første stavtak i konkurranse på ett år.