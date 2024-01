Rennet pågår fortsatt

For ett år siden var Granerud verdens beste skihopper. Denne vinteren har vært en stor nedtur.

Også i hoppukerennene i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen misset Granerud på å bli topp 30 og gå til finaleomgangen.

Han hevet seg ut over i Hoppuken, men søndag kom en ny skuffelse. Det ble 42. plass - tredje sist av de 44 som fikk registrert poengsum.

– Nedtur dessverre, sier Anders Jacobsen som Viaplay-ekspert.

– Han er kjempesen på hoppet, fastslår Jacobsen.

– Jeg gikk rett ned. Begge skiene droppet. Det er kjipt, men sånn kan det være på dager som i dag, sier Granerud til Viaplay.

– Granerud var uheldig med forholdene, mener Andreas Stjernen i Wisla.

Halvor Egner Granerud sier at det har vært positive enkelthopp, men at han gleder seg til å komme til en annen bakke - med et annet tilløp.

Marius Lindvik kom så vidt med til finaleomgangen med sine 119 meter.

– Også Marius blir sen, sier Anders Jacobsen på Viaplay-sendingen.

I likhet med Granerud ble også Sindre Jørgensen slått ut.

Beste nordmann etter 1. omgang er Johann André Forfang som hoppet 124,5 meter og ligger på 10. plass.

Det norske laget med Halvor Egner Granerud og Johann André Forfang hoppet ble lørdag nummer fire i superlagkonkurransen i Wisla. Andreas Wellinger fløy ned til ny bakkerekord med 144,5 meter.

PS: Robin Pedersen vant søndagens kontinentalrenn i Innsbruck - som han gjorde det lørdag. Robert Johansson havnet helt nede på 40. plass.