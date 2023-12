TV 2 melder mandag formiddag at Per Ciljan Skjelbred blir Ranheim-spiller. VG sitter også med opplysninger om at den rutinerte midtbanespilleren presenteres for Obosliga-klubben i løpet av mandag.

Skjelbred fikk ikke fornyet kontrakten sin med RBK etter 2023-sesongen.

36-åringen slo gjennom tidlig i RBK før han gikk til tysk Bundesliga i 2011. Der ble han frem til sommeren 2020 da han returnerte til Rosenborg.

I høst fikk han beskjed om at kontrakten med RBK ikke ble fornyet.

– Dette handler om en kabal for akademiet, og at det er mange spillere som er på vei opp og fram i a-laget. Vi behøver plass til dem, sa RBKs sportssjef Mikael Dorsin den gangen.

– Dette kom litt brått på, egentlig. Dette er jo vemodig. Det er ikke noe å legge skjul på, sa Skjelbred til Adresseavisen.