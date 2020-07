Ydmykelsen av Brann forbløffer: – Kan ikke huske å ha sett et lag i Eliteserien bli så rundspilt

Bodø/Glimt – Brann 5–0

Ja, du leste riktig resultat over. Bodø/Glimt er serieleder i Eliteserien, men at Brann er nummer fire, var vanskelig å se på Aspmyra søndag.

Glimt herjet og toppscorer Kasper Junker scoret hat trick. Ulrik Saltnes og Philip Zinckernagel scoret også.

Måten Glimt styrte kampen mot Brann og kjørte over gjestene, fikk ekspertene til å lure på om det virkelig var en eliteseriekamp de var vitne til.

– Det er som en cupkamp i 1. runde det her. Det er tre-fire divisjoners forskjell i kvalitet. Det er skremmende forskjell, ikke nødvendigvis fordi Brann er så dårlige, men fordi Bodø/Glimt er så magisk gode, sa Kjetil Rekdal i Eurosports «Fotball Direkte»-sending.

TV 2-ekspert, Jesper Mathisen, meldte seg på i sosiale medier.

– Jeg husker ikke veldig godt, men jeg kan ikke huske å ha sett et lag i Eliteserien bli så rundspilt i en omgang som det Brann er blitt i Bodø. De blir pisset på! Ruben Kristiansen har spilt til stolpe på børsen, og Bodø/Glimt har hatt enorme muligheter til å score enda flere, skrev Mathisen på Twitter.

– Rett og slett altfor dårlige

Glimts tremålscorer, Kasper Junker, fikk spørsmål av Eurosport om det var lett å være spiss for Eliteseriens beste lag for øyeblikket.

– Det ser sånn ut, men vi arbeider hele tiden med relasjonene og de blir bedre og bedre. Jeg føler fortsatt at det mangler litt, og vi kan score på enda flere sjanser i dag, men det er selvfølgelig bra, sa danske Junker.

Branns kaptein, Daniel Pedersen, var kveldens klart minst fornøyde danske i Bodø.

– Vi er rett og slett altfor dårlige. De får noen utrolig lette mål med noen dumme feil vi leverer, og så mister vi ballen altfor lett i farlige områder, oppsummerte Pedersen overfor Eurosport.

Målfest

Scoringsfesten i Bodø startet allerede etter sju minutter. Da satte Eliteseriens toppscorer, Kasper Junker, inn sitt første for kvelden. Med Brann-keeper Ali Ahamada i duell med Philip Zinckernagel, så fikk Junker muligheten, og dansken tuppet ballen i det åpnet målet.

Og fem minutter senere var Junker på ferde igjen. Ulrik Saltnes hadde innlegget, på første stolpe fant han Junker som satte sitt andre for kvelden.

Så fikk Brann noen minutters hvile, men etter halvtimen fortsatte kjøret. Zinckernagel ble lagt i bakken innenfor 16-meteren av Ruben Kristiansen, og straffespark ble dømt. Zinckernagel var åpenbart ikke redd for forbannelsen som har ligget over mange som er blitt felt og tatt straffesparket selv etterpå, for han skrittet opp. Dansken tok seg god tid, og hadde ingen grunn til å bekymre seg, for han scoret sikkert.

Hat trick

Så, to minutter senere, satt den igjen bak Ahamada. Keeperen stoppet et skudd fra Jens Petter Hauge, men på returen var Saltnes. Midtbanespilleren pirket inn 4–0.

Daouda Bamba fikk en sjelden mulighet like etter, men Joshua Smits i Glimt-målet reddet nede ved stolpen.

Glimt fortsatte å produsere sjanser inn mot pause, men Brann slapp unna ytterligere scoringer.

Men i andre omgang klarte de ikke stå mot lenger. Glimts danske duo, Zinckernagel og Junker, skapte trøbbel igjen. Zinckernagel fant Junker, og spissen avsluttet med venstre helt nede ved stolperoten. Dermed hadde han scoret hat trick, etter 54 minutter. Det var Junkers andre på seks Glimt-kamper.

Zinckernagel kunne gjerne hatt et hat trick han også, men Brann klarte å holde ydmykelsen nede på fem mål.

Molde slapp med skrekken

Mjøndalens Christian Gauseth fikk sjansen til å utligne til 2–2 fra straffemerket like før slutt mot Molde, men Andreas Linde valgte riktig side. Dermed vant Molde 2–1, etter scoringer av Fredrik Aursnes og John Kitolano. Quint Jansen scoret Mjøndalens mål. Moldes trepoenger gjør at det skiller to poeng opp til Glimt.

Sarpsborg 08 noterte seg for sin første seier denne sesongen borte mot Sandefjord med 3–0. Ismaila Coulibaly åpnet scoringene med en lekker hælflikk, før Jørgen Strand Larsen og Joachim Soltvedt fortsatte.

Odd og Haugesund endte 0–0, mens Strømsgodset kom tilbake og sikret 2–2 mot Kristiansund etter at Amahl Pellegrino scoret to mål før pause. Johan Hove og Moses Mawa scoret målene i opphentingen.