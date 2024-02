Den norske fotballtreneren befinner seg for øyeblikket i India for å snakke til Manchester Uniteds supporterklubb i landet om sitt liv og sin karriere i den engelske gigantklubben.

Der har indisk presse benyttet anledningen til å spørre om nordmannens fremtid, og fått følgende svar av kristiansunderen.

– Jeg har minst én klubb til i meg. Det må være et spennende sted, et eventyr, sier han ifølge Times of India, og fortsetter:

– Ikke for å være respektløs, men hvor drar du liksom etter å ha trent Manchester United i tre år?

Solskjær forteller også at han savner kampene og å være en del av fotballsirkuset. Nordmannen ledet Manchester United i 168 kamper mellom desember 2018 og november 2021.

50-åringen fikk også en del spørsmål om den nåværende situasjonen i storklubben, og blant annet om kritiserte Marcus Rashfords form og prestasjoner de siste ukene.

– Han (Rashford) har sammen med flere andre ikke nådd nivået de hadde sist sesong. Jeg er sikker på at han fikk seg en oppvekker sist uke og forhåpentligvis vil det bære frukter resten av sesongen, sier nordmannen til nyhetsbyrået Reuters.

Nylig stormet det rundt den engelske landslagsspilleren som kom i fokus etter en fuktig bytur i Nord-Irland i slutten av januar. Han meldte seg syk til trening dagen derpå kun kort tid før FA Cup-møtet med Newport County.

Nåværende Manchester United-manager Erik ten Hag har tatt ansvar for sin handling, og at saken er lukket etter å ha blitt behandlet internt.

GAMLE KJENTE: Ole Gunnar Solskjær trente Marcus Rashford i flere sesonger. Her fra en seriekamp fra april 2021. Foto: OLI SCARFF / Reuters / NTB

Solskjær trente Rashford i tre sesonger som Manchester United-manager. Forrige sesong var karrierebeste for Rashford med 30 scoringer. I år har han så langt bare notert seg for seks.

– Det er ikke min jobb å gå ut å snakke om prestasjonene til spillerne. Forrige sesong var han fantastisk, men fotball handler om stabilitet, sier Solskjær og fortsetter:

– Er det trenerens ansvar å få det beste ut av spillerne, eller er det spillernes ansvar selv å prestere best mulig? Jeg heller mot sistnevnte.

– Nå håper vi bare at han (Rashford) finner en bedre rytme med mer stabile prestasjoner, for det finnes en toppspiller i han. Det er vanskelig å være på topp hele tiden og man må ofre mye.

Siden Solskjær fikk sparken i Manchester-klubben i 2021 har Jim Ratcliffe kommet inn på eiersiden. Han har selv sagt at Old Trafford må oppgraderes, og har åpnet for å bygge en ny stadion.

Det tror Solskjær også er løsningen.

– Det kommer til å være delte meninger om det. Men vi flyttet fra The Cliff (gammelt treningsanlegg) som var veldig viktig for klubben og «Busby Babes» for å dra til Carrington, sier Solskjær før han legger til:

– Det ser ut som vi trenger å bygge et nytt stadion.

Neste test for Manchester United er bortekamp mot Aston Villa førstkommende søndag klokken 17.30.