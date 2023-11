SIKRET HISTORISK SEIER I CHAMPIONS LEAGUE: Natasha Anasi-Erlingsson ble matchvinner mot St. Pölten. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Brann er nemlig det første norske kvinnelaget som tok seg til gruppespillet i Champions League, etter at det ble innført i 2021.

Tirsdag sto første gruppespillskamp for tur, borte mot østerrikske St. Pölten.

Brann dominerte fra start, men til tross for enormt med sjanser, skulle det ikke løsne før nærmere timen.

Rakel Engesvik var kvinnen som sendte Brann først i ledelsen, før det norske laget snaut ti minutter senere skulle få en ordentlig kalddusj:

Mot spillets gang fyrte Mária Mikolajová av et langskudd fra 24 meter. Et strålende skudd som endte i nettmaskene via stolpen.

– Det kom ut av ingenting, men for et skudd, sa TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen, tydelig overrasket over scoringen.

Det ble nok Brann-spillerne også, som måtte se seg bli reddet av innbytter Natasha Anasi-Erlingsson – som akkurat er tilbake etter et lengre skadeavbrekk.

Hun røk akillesen tidligere i år, og har vært nærmere ni måneder på sidelinjen.

Scoringen kom etter en corner fra Marit Bratberg Lund, som var perfekt siktet mot Anasi. Hun steg til værs og headet ballen i bue over keeper Schlüter og inn i lengste hjørne.

– Et deilig comeback, sier Gulbrandsen om Anasi.

JUBLER MED BENKEN: Natasha Anasi-Erlingsson løp rett til Branns reserver etter at hun sendte Brann i ledelsen – og deretter viste seg å bli matchvinner. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Engesvik mål kom etter timen spilt, etter et strålende forarbeid av Signe Gaupset.

18-åringen disket opp med både styrke og vilje da hun ble sendt gjennom på høyresiden og nærmest knuste Jennifer Klein i duell i sekstenmeteren.

Deretter var hun rolig som skjæra og ventet til det perfekte øyeblikket for å sende ballen videre til Rakel Engesvik som dukket opp ved bakerste stolpe.

Helt alene kunne Engesvik enkelt styre ballen i mål.

– Fantastisk gjort av Gaupset, konkluderte Gulbrandsen.

Og Engesvik fortsetter sin scoringsform på den største scenen. I kvalifiseringen scoret hun to mål borte mot Glasgow, og i gruppespillet har hun nå scoret ett.

I EKSTASE: Gaupset og Engesvik feirer etter klubbens første mål i Champions League. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Brann er i gruppe med Ada Hegerbergs Lyon, Slavia Praha og St. Pölten.

Tre poeng hjem fra Østerrike vil sette Brann i en god posisjon for å ta annenplassen i gruppen. Om åtte dager venter Slavia Praha på Brann Stadion.

Lyon er ventet å være storfavoritter i puljen.

