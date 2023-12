Under jubelhøsten på Nordmøre, som har ført ballklubben fra Kristiansund til en playoffdobbel mot Vålerenga, sikret Skiri seg en lang fotballprat med Ole Gunnar Solskjær.

– Han følger med, jeg spurte om han hadde litt tid, og det hadde han. Jeg var kanskje mest interessert i hvordan han gjorde inntoget i Norge, den første perioden hans i Molde (2011–2013). Da tok han dem til dobbelt seriegull på rappen, forteller Skiri.

Solskjær har vært uten trenerjobb siden han forlot Manchester United for to år siden. Han bruker blant annet tiden på å være Champions League-analytiker for Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

I høst stilte han seg også opp for den relativt ferske treneren i Solskjærs hjemby.

Det skjedde underveis i Kristiansunds imponerende høstrekke med syv seirer på de åtte siste kampene. Det er Obosligaens fremste formlag som møter nedrykksutsatte Vålerenga i to kamper.

Kvalifiseringen om plass i Eliteserien neste år starter på Nordmøre onsdag kveld og avsluttes med returoppgjør i Oslo søndag.

– En kjempegod prat, sier Skiri om Solskjær-møtet, der assistent Sander Nyland også var med.

– Det var diskusjoner om å bygge fotballkultur, hvordan behandle folk, hvordan behandle fotballspillere. Om du jobber med juniorlag, seniorlag eller et engelsk profflag, er mennesker uansett mennesker uansett. Selvfølgelig var trykket han opplevde noe helt annet, men relasjonen mellom trener og spiller; den er utrolig lik, fortsetter Amund Skiri.

Kristiansund-treneren er godt kjent med kvalikmotstander Vålerenga og var innom klubben både som spiller (2005–2006) og assistenttrener (2017). Begge gangene reiste han tilbake til Aalesund.

FULL SKJERMTID: Amund Skiri på nettbrettet i hånden under sesongen som høyrehånden til Ronny Deila på Vålerengas trenerbenk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Det var også i den klubben de fleste ville satt pengene sine på at Uefa Pro-lisens-utdannede Skiri ville få sin første hovedtrenerjobb i norsk toppfotball.

Muligheten var der da Lars Arne Nilsen forsvant etter null poeng på de første fem seriekampene i år. Men da gikk Aalesund for Christian Johnsen i stedet. Og Skiri svarte med å si opp jobben som Aalesunds toppspillerutvikler på dagen.

– Skal jeg være helt ærlig, er det vann som har rent forbi min bro for lenge siden. Når det kommer til AaFK, har jeg hatt så mange gode opplevelser. Jeg kan ikke snakke om dette nå. Nå må alt fokuset ligge på kvaliken for min del, sier Skiri.

– Men det kan bli slik at Aalesund rykker ned og Kristiansund rykker opp noen måneder senere?

– Det kan det. Jeg håper jo at Kristiansund rykker opp, anerkjenner 45-åringen fra Åndalsnes.

– Fikk du forståelsen den gangen av at du skulle få jobben?

– Nei, det orker jeg ikke svare på. Dette er fortid. Jeg tenker nåtid, gjentar Amund Skiri, som overfor TV 2 den gangen begrunnet det med at prosessen brøt med hans verdier.

Da ville han ikke lenger jobbe i klubben han ble cupmester med to ganger som spiller – den ene gangen etter Skiris avgjørende straffesparkmål på Ullevaal.

GODT PLASSERT: Molde-keeper Knut Dørum Lillebakk strekker seg forgjeves etter Amund Skiris straffespark i cupfinalen for 14 år siden. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I stedet ble han etterfølgeren til Christian Michelsen i Kristiansund på sensommeren. Rett før Vålerenga-kampene fikk han dessuten ny langtidskontrakt, og tålmodighet har lønnet seg for Skiri.

Han rakk å bli byggingeniør og jobbe i teknisk etat i Ålesund kommune før han ble fotballproff i Aalesunds Fotballklubb som godt voksen i 2004. Som 27-åring sesongen etter fikk han debuten i Eliteserien.

– Det har gitt meg standhaftighet. Hardt arbeid og troen på seg selv må skinne gjennom, sier Skiri om hva han har tatt med seg fra hans relativt sene etableringer i toppen både som spiller og trener.

Han nevner Kjetil Rekdal og Ivar Morten Normark som to trenere fra spillerkarrieren som har lært ham mest.

Samme Rekdal hyllet Skiri – på utpreget rekdalsk vis – som «ingen tulling» på VGTVs sending da han advarte Vålerenga foran møtene mot Kristiansund.

– En klassisk Kjetil-formulering. VIF er favoritt. Det kommer de ikke unna. Med den meritterte spillerstallen og ressursene. Vi går ut som underdog, sier Amund Skiri.