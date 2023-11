Det sier trener Thorir Hergeirsson, som opplyser at Herrem derfor ikke stiller som planlagt på dagens pressemøte.

– Jeg forstår godt at det er trist. Det blir jo som et familiemedlem, sier Hergeirsson om hunden hennes Lykke, en Briard, som er en fransk fårehundrase. Lykke ble ti år og åtte måneder.

Herrem har dratt hjem til Sola – ikke langt fra VM-byen Stavanger – for å være til stede når barna våkner, opplyser treneren. Hun returnerer til Norges tropp senere torsdag.

– Når vi først er her, og hun bor like borti her, er det greit å ta turen hjem. Hun kommer tilbake når ting har satt seg litt, sier Hergeirsson.

I denne saken fra april kan du lese mer om Herrems familieliv – og Lykke.

– Det forferdelig trist. Lykke fikk et langt liv. Men det gjør det jo enda tristere, når det er blitt en så integrert del av familien, sier lagvenninne og hundeelsker Henny Reistad til VG.

Hun husker selv den triste følelsen hun fikk da deres familiehund Solo gikk bort. Da var Reistad 15 år gammel.

Håndballjentene fikk en perfekt VM-åpning med 32-målsseier over Grønland onsdag kveld. Fredag venter Østerrike. Håndball-VM 2023 spilles i Norge og Danmark.