Én uke før seriestart tapte den falmende storheten Rosenborg 0–5 for Viking.

Tidligere RBK-trener Per Joar Hansen (58) og klubblegende Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (58) er svært kritiske.

– Klubben har vært gjennom et selvbedrag i mange år. Selvbedraget går på at de ser seg annerledes enn det som er realiteten. Det er livsfarlig. For i toppidrett kan du ikke leve på historien. Det er det de har gjort i lang, lang tid. Sett utenfra, virker det for meg som om de er veldig usikre på hva prosjektet og klubben egentlig er, sier Per Joar Hansen til VG.

TIDLIGERE RBK-TRENER: Per Joar Hansen var trener for Rosenborg i 2004 til 2005 og 2012 til 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

7. mars oppsto det kaos på Rosenborgs årsmøte. I etterkant ble det omtalt stor splittelse i klubben.

Hansen mener problemene startet for lenge siden og at ledelsen er hovedgrunnen til lagets sportslig svake prestasjoner. 58-åringen har vært trener i Rosenborg i to perioder. Han fikk sist sparken av tidligere styreleder Ivar Koteng i 2014.

– Dette handler om mer enn å tape 0–5 for Viking. Det handler om manglende identitet og kunnskapsbasert retning for klubben. RBK har ikke vært i toppen av norsk fotball på lenge og pengene har rent ut av klubben, mens spillerstallen har blitt dårligere, sier Hansen.

Rosenborg i Eliteserien siste fem år Vis mer ↓ 2019: 3. plass 2020: 4. plass 2021: 5. plass 2022: 3. plass 2023: 9. plass

Han mener klubben har nedbemannet organisasjonen, mens konkurrenter har rustet opp. Samtidig som det har blitt snakket om å hevde seg helt i toppen av norsk fotball, som gir spill i Europa.

– De har sparket trenere, vinglet i filosofi og laget en strategiplan der folk som laget den, ikke er der lenger. Dette er for meg et selvbedrag og en kultur som leter etter feil hos alle andre enn seg selv.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen responderer slik:

– Jeg har ingen kommentarer til utspillene fra Per Joar Hansen. De får han stå for selv, skriver RBK-sjefen i en tekstmelding til VG.

RBK-SJEFER: Fra venstre, i vest: Sportssjef Mikael Dorsin, hovedtrener Alfred Johansson og styreleder Cecilie Gotaas Johnsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun legger imidlertid til følgende:

– Rosenborg har det siste året utarbeidet en ny sportslig strategi, ny merkevarestrategi og en ny kommersiell strategi er underveis. Klubben har staket ut en tydelig retning fremover gjennom dette arbeidet. Vårt fokus nå er å bygge opp en sterk prestasjonskultur som over tid vil gi resultater, sier Gotaas Johnsen.

Tidligere styreleder Ivar Koteng har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken. Heller ikke nåværende daglig leder Tore Berdal har svart. Forhenværende daglig leder Tove Moe Dyrhaug opplyser at hun ikke ønsker å kommentere uttalelsene fra Hansen.

«Mini», som ble seriemester syv ganger med Rosenborg fra 1988 til 1999, har lave forventninger til den tidligere storklubben.

– Det er ingenting med Rosenborg som gjør at jeg forventer at de skal kjempe om medalje i år. Jeg vil bli overrasket hvis de kommer på øvre halvdel av tabellen, sier Mini til VG.

Han mener at det har gått «jevnt nedover» med RBK etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken sommeren 2018. Da trønderne ansatte Alfred Johansson (33) som ny hovedtrener i vinter, var Mini kritisk til styrets vurdering på grunn av svenskens manglende hovedtrenererfaring på seniornivå.

Johansson var sist sjef for FC Københavns U19-lag.

SKEPTISK: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen avbildet i Trondheim for en tidligere VG-sak. Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG

– Jeg syns litt synd på Alfred. Han har arvet en tropp som ikke er all verden. Hvis du ser på hva Rosenborg har gjort på innkjøp de siste årene, er det stusslige greier. Det er mange spillere som ikke er på det nivået de bør være, sier Mini nå.

– Er det jobben til Mikael Dorsin du sikter til her?

– Dorsin er selvfølgelig en medvirkende faktor her. Det er Kjetil Rekdal også. De hentet spillere som etter mitt syn ikke er på det nivået Rosenborg skal ha. Så kan du komme med forklaringer om økonomi og hva du har råd til og ikke, men hvis du er på butikken og vil ha en Cola Zero, men bare har penger til en Jolly Cola, da hadde ikke jeg kjøpt den Jolly Colaen.

Sportssjef Mikael Dorsin og tidligere RBK-trener Kjetil Rekdal har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

– Hvordan ser du på at Rosenborg taper 0–5 for Viking én uke før seriestart?

– Det er ikke noe sjokk, men det er overraskende. Jeg var på et arrangement i går da kampen ble spilt, og folk kom bort til meg og spurte. «Har du sett?» Har du sett?»

Til tross for forbauselsen, tar ikke Jakobsen lenger RBK-tap så tungt innover seg.

– Vi er kommet dit med Rosenborg at «livet går videre», forklarer han.

– Det høres ut som likegyldighet, og det er vel noe av det verste en klubb kan oppleve fra omgivelsene?

– Ja, det er jo det verste man vet. Forrige sesong var første gang at et lag hadde flere tilskuere i snitt enn RBK, som Brann hadde. Man skal huske at Rosenborg fortsatt er en stor klubb og har en mulighet til å komme tilbake, men da må ting gjøres rett fremover.