Da Henrik Ingebrigtsens (32) kone regnet ut hvor mye mannen er hjemme i løpet av et år, ble det brått tydelig hvor lite tid de faktisk tilbringer sammen.

2400 timer kom Liva Ingebrigtsen frem til at ektemannen er hjemme i løpet av et år, om man trekker fra antall reisedøgn med jobben som friidrettsutøver.

Så trakk hun fra antall timer brukt til søvn (900), trening (500) og behandling hos fysioterapeut (75), og kom frem til 925 tilstedeværende timer av totalt 8760 timer i et år.

Det er 39 dager.

– Først lo jeg, så ble jeg lei meg. Det blir så tydelig hvor viktig den lille tiden vi har sammen er. Det var rart å se det svart på hvitt, sier Liva Ingebrigtsen til VG.

FEIRER KJÆRLIGHETEN: Liva Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen i bryllupet til Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen. Foto: Helge Mikalsen / VG

VG møter Liva på en liten Oslo-visitt. Hun er influencer, og balanserer hverdagen med familieliv, to hunder, trening, skriving av mastergrad og sosialt liv hjemme i Sandnes.

Tallene delte Liva med følgerne sine i en Snapchat-story, der hun fortalte om at hun nå ønsker vaskehjelp i huset i Sandnes.

Ektemannen har ikke ment at konen har trengt det, og dermed regnet hun ut timene for å sette det i perspektiv.

– Det var spesielt å se. Jeg vet at han er mye borte, men jeg har aldri tenkt over hvor mange aktive timer han er med oss. Det er jammen ikke mye.

Slik ser en vanlig dag ut for Liva Ingebrigtsen Vis mer ↓ Klokken 06.30 står hun opp for å trene på treningsrommet en liten time før hun vekker døtrene, og får de på skolen og i barnehagen. Så setter hun av et par, tre timer til skole eller jobb, før hun lufter hundene. Deretter henter hun i barnehagen, og eldstebarnet kommer hjem. Middag står på planen. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er det fritidsaktiviteter fra klokken 16.30. Hjemme igjen rundt halv syv, og da står kveldsmat på planen før barna bærer i seng. Da har Liva to timer igjen av dagen. Den ene timen bruker Liva på rydding og vasking, før hun har én time hun bruker på å falle til ro. Mye å gjøre med andre ord, når man sjeldent er to som kan dele på arbeidsoppgavene.

Hun forklarer det som den følelsen når man er på ferie og det begynner å nærme seg hjemreisen, og man ikke vil at det skal ta slutt.

Paret har vært mye borte fra hverandre helt siden starten av forholdet, forteller ektemannen.

– Liva er nesten et supermenneske med alt hun får gjort i løpet av en dag hjemme med to barn, to hunder og mange baller i luften, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

Han fortsetter:

– At hun har så stålkontroll gjør det litt lettere for meg å være borte, når jeg vet at alle hjemme har det fint.

Da Liva regnet ut hvor mange år de har tilbrakt sammen i forholdet på ni år, er det 3,6 år.

Paret mener det er viktig at de ikke blir for rutinepreget.

– Det eneste vi kan gjøre er å sette mest mulig pris på den tiden vi faktisk er sammen, sier Henrik.

SMÅBARNSMOR: Liva Ingebrigtsen erkjenner at hun ikke trodde hun ville ha to barn som 27. – Men det snudde da jeg møtte Henrik. Når du møter den som det føles riktig med, så begynner du å reflektere rundt de tingene, sier hun. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg tror det var litt greit for han å se det, også. Det er så fort gjort å synke ned på sofaen på slutten av dagen og sette på den samme serien.

– Som kan være deilig det, men av og til er det viktig å huske på de øyeblikkene som skiller deg fra romkamerat til kjæreste, sier Liva.

– Er det noen fordeler ved forholdet deres?

– Det skal mye til for at vi blir lei av hverandre. Jeg får fremdeles sommerfugler i magen når han kommer hjem – det er gjensynsglede. Den er god å ha, sier Liva.

TRIVES: Som ung drømte Liva om å bli kunstner og å bli sammen med en rockestjerne. – Det er nok like mange reisedøgn der, sier hun og ler. Foto: Synne Sofie Christiansen / VG

Hun priser seg lykkelig over at hun har en jobb som ikke er typisk «åtte til fire».

I tillegg ble hun godt forberedt da de to begynte å date som 18-åringer.

– Henrik var veldig tydelig på at hvis dette skal bli noe, så må du vite «sånn og sånn», slik at jeg ikke falt inn i noe jeg ikke klarte å stå i. Det kunne vært vanskeligere å håndtere om jeg var «all in» og ikke klar over konsekvensene, sier hun.

Hun kaller seg nummer to i rekken, bak løpingen.

– Jeg er nummer to.

– Hva får det deg til å føle?

– Jeg er en veldig bokromantiker. Jeg elsker Jane Austen, Twilight og slikt. Jeg har alltid ønsket at jeg fant noen som tenkte at jeg var alt. Men jeg tror det hadde blitt for mye, òg.

Hun fortsetter:

– Men jeg skulle av og til ønske at han var litt mer ... Jeg har sagt til ham: «Bare lyv». Si at jeg er viktigst, og så gjør du det du skal uansett, sier hun og ler.

Så blir hun alvorlig:

– Henrik er idrettsutøver i bunn. Fra de ble født så er det dette de skal gjøre. Det er meritter, de skal bli flinkere og raskere. Og det er så viktig. Jeg kjenner at Liva, uten mann og barn, er viktig å ta vare på.

– Han er selvsagt mer enn det også, men det er viktig å bevare identiteten. Jeg elsker mannen min, men jeg må være glad og trygg nok i mine ting, for jeg skal til syvende og sist leve lengst med meg selv, sier hun.

– Klarer du å ta vare på Liva, med to barn, to hunder og et stort hus som må ryddes?

– Der tror jeg at jeg er ganske flink. For to år siden var jeg dårlig, i overgangen til å bli tobarnsmamma. Nå sier jeg ifra, stiller krav og er heldig med jobben min. Jeg kan ta en pause på dagen, og gå og dampe, trene eller surfe – gjøre ting som gir påfyll til meg.

– Det er jeg veldig takknemlig for at jeg kan. De gangene det går litt trått, så kan jeg ringe til en venninne og spørre om vi kan gjøre noe. Det har jeg blitt mye flinkere på å gjøre når jeg trenger det.

