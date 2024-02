Suspensjonen skal skyldes tre brudd på meldeplikten i løpet av de siste 12 månedene. Marca og El Pais er blant mediene som omtaler saken.

Katir bekrefter i en uttalelse at han er blitt informert om suspensjonen av det internasjonale friidrettsforbundets uavhengige antidopingkomité «Athletics Integrity Unit.

«Siden jeg ikke er enig med beslutningen til AIU, er jeg forberedt på å anke saken til passende myndighet slik at jeg kan konkurrere mens prosessen pågår», sier Katir i en uttalelse gjengitt av spanske medier.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP / NTB

Han påpeker at han ikke har testet positivt for en ulovlig substans, men at saken gjelder hvor han har oppholdt seg og rapporteringen av dette.

Da Jakob Ingebrigtsen løp inn til VM-gull på 5000 meter i Budapest i fjor, tok Katir sølvet, bare 14 hundredeler bak.

Katir tok også bronse på 1500 meter i VM i Eugene i 2022. Da vant Jake Wightman fra Storbritannia, mens Ingebrigtsen ble nummer to.

Denne sommeren arrangeres det OL i Paris. Tiden vil vise om Katir står på startstreken der.