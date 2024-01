I Ungarn herjet Nora Mørk og Henny Reistad for Esbjerg mot sterke Ferencvaros lørdag. Det danske laget vant 33–28. Mørk scoret 11 og Reistad 10 mål. Også Kristine Breistøl satte inn fem mål for Esbjerg, som topper gruppen til Vipers.

I Danmark gikk eks-trener Ole Gustav Gjekstad på et bittert 30–31-tap for Györ. Det hjalp ikke at Maren Aardahl satte inn åtte mål for Odense. Stine Oftedal (3 mål), Kari Brattset Dale (3), Veronica Kristiansen (2) og Emilie Hovden (2) scoret for Györ.