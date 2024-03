Hvor lenge har det vært VAR i Norge?

2023-sesongen var den første med videodømming (VAR) i Eliteserien og cupfinalene.

Hvem bestemte at VAR skulle innføres?

Styret i Norges Fotballforbund (NFF) vedtok innføringen i november 2021. I forkant hadde rettighetshaver TV 2 tilbudt en VAR-løsning som en del av medieavtalen, og den sa toppklubbene ja til gjennom en avstemning i Norsk Toppfotball (NTF).

Kan VAR fjernes?

Om flertallet av de 32 toppklubbene hadde vært mot VAR, måtte tre parter snakke sammen for at VAR skal fjernes: Norsk Toppfotball må be Norges Fotballforbunds styre om å fjerne VAR fra Eliteserien. Så må NFF være enig i at det er riktig, og etter all sannsynlighet måtte rettighetshaver og «VAR-investor» TV 2 ha gått med på det. Dagens VAR-pakke er en del av TV-avtalen som varer til 2028. I denne saken svarer fotballpresident Lise Klaveness at det er TV-avtalen som NFF forholder seg til. Men nå er altså ikke noe av dette lenger aktuelt.

Hva sier dommerne?

Dommerne har hele tiden vært veldig for VAR som hjelpemiddel. Dommersjef Terje Hauge – som er ansatt i NFF – fastslo etter debutsesongen i fjor at «statistikken viser at vi har kommet bedre ut enn det kanskje fremstår for mange» og «vi har fått en langt mer rettferdig konkurranse med VAR som hjelpemiddel».

Hva er forskjellen på NTF og NFF?

Norsk Toppfotball (NTF) er interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene på herresiden, tilhørende i Eliteserien og Obosligaen, som blant annet skal snakke klubbenes sak inn mot Norges Fotballforbund (NFF). Det er NFF som eier turneringene, som Eliteserien. Styret i NFF, ledet av fotballpresident Lise Klaveness, har anledning til å endre reglementet i turneringene. Det var denne rettigheten styret benyttet seg av da VAR ble innført i 2021.