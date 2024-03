– Kanskje det hjelper å få ut litt følelser i dag. Akkurat nå er det litt mye for meg.

En tårevåt Tandrevold møtte NRK etter å ha blitt sittende en god stund i målområdet etter jaktstarten lørdag.

Den norske favoritten klarte ikke å minske skaden etter nedturen på sprint torsdag.

Tandrevolds nærmeste konkurrent om sammenlagtseieren, Lisa Vittozzi, bommet bare én gang og gikk inn til seier i ensom majestet.

Bak henne kjempet Tandrevold en intens kamp om å klatre så mange plasser som mulig, men med fire bom til sammen på de to stående skytingene tapte hun to plasser og ble nummer 19.

– Nå har jeg ikke grått i hele vinter. Jeg har det egentlig ganske bra, men er litt skuffet over løpet i dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg gråter, egentlig. Jeg tror jeg er litt overveldet. Jeg er litt skuffet nå, men også veldig stolt på en måte over alt jeg har fått til, sier hun til NRK.

– Man føler man er veldig nære, men samtidig veldig langt unna. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke er verdens beste skiskytter akkurat nå, og ikke i år. Det er noen som er mye sterkere enn meg og det er veldig inspirerende for meg for jeg har veldig lyst til å bli som de og ha selvtillit på skytebanen – som jeg ikke helt har nå, fortsetter hun.

Tandrevold hadde en ledelse på 73 poeng inn mot den siste verdenscuphelgen for sesongen i Canmore i Canada – nå er hun forbigått av Vitozzi og ligger 61 poeng bak.

– Jeg har brutt en del barrierer i år. Og jeg føler det bare er meg selv og mine egne tanker som kan stoppe meg, og det er det mulig å gjøre noe med tror jeg, sier Tandrevold.

Opptur! Tandrevold sikret sammenlagtseier i sprintcupen torsdag til tross for et svakt resultat:

1 / 2 Ingrid Landmark Tandrevold har vært best på sprint gjennom sesongen og mottok sprintkulen i Canmore, Canada.



Sesongavslutningen i Canmore i Canada begynte dårlig for Tandrevold. Sprinten torsdag satte utgangspunktet for lørdagens jaktstart i Canmore i Canada.

Der endte Tandrevold langt ned på resultatlisten mens italienske Lisa Vittozzi, hennes nærmeste konkurrent om sammenlagtseieren, vant løpet med over ett minutt til sin norske rival.

Dermed måtte Tandrevold ut å jage, men forspranget ble altfor stort til at 27-åringen kunne gjøre noe med italieneren.

Søndag går sesongens siste renn i verdenscupen denne sesongen. Der skal det avgjøres hvem som vinner sammenlagt.

– Jeg tror målet blir å vise hva jeg kan, hva jeg har i meg og hva som har bodd i meg i år, forteller Tandrevold.

– Akkurat nå gleder jeg meg veldig til i morgen og kunne senke skuldrene.