Arne Slots Feyenoord kommer til å ende på annenplass i ligaen – bak suverene PSV Eindhoven. PSV tok torsdag sin største borteseier gjennom tidene i ligaen. Norske Oliver Braude (20) var blant «ofrene» da Heerenveen tapte 0–8. Seieren gjør at PSV bare trenger ett poeng for å sikre ligagullet. Tre kamper gjenstår. Ni poeng skiller lagene (dersom Feyenoord slår Go Ahead Eagles).