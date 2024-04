Frida Maanum starter på benken for Arsenal mot Leicester på lørdag. Det er første kampen hun er involvert i etter at hun kollapset og ble liggende på gresset på overtid i ligacupfinalen mot Chelsea for tre uker siden.

– Alt går bra for øyeblikket, men vi må holde oss til protokollen og prosessen. Og så håper vi selvsagt at hun kan være tilgjengelig for å spille søndag, sa Arsenal-manager, Jonas Eidevall, på fredagens pressekonferanse.

Tilgjengelig ble hun, og før avspark deltar hun i lett oppvarming på storstuen The Emirates.

Etter at hun falt om har Maanum vært gjennom omfattende tester og legene har ikke funnet noen feil med hjertet hennes.

Maanum mistet landslagets EM-kvalifiseringskamper mot Finland og Nederland.

Arsenal ligger på 3.-plass i serien med seks poeng opp til tittelrivalene Chelsea og Manchester City.

Maanum har scoret fire mål på fem ligakamper mot Leicester.