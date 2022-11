Stormester Christiansen sier han havnet i kampfiksingssak: – Jeg ble forbannet

For drøye to uker siden feiret laget til den norske stormester Johan-Sebastian Christiansen (24) med drinker og champagne over at den kroatiske serietittelen var sikret. Det var bare én hake: Den avgjørende kampen var ennå ikke spilt.