Derimot har IOC fortsatt ikke bestemt om de skal kunne delta i sommer-OL i Paris neste år.

IOC holder på sin anbefaling - til tross for at de har utestengt Russlands olympiske komité - son følge at av de har lagt de annekterte områdene av Ukraina inn under seg.

Dette kommer fram i en uttalelse etter toppmøtet i hovedkvarteret til IOC tirsdag. Representanter fra en rekke særforbund for sommeridretter deltok.

– Toppmøtet ble informert om at IOC ikke har endret sine anbefalinger angående deltakelse av individuelle nøytrale idrettsutøvere under disse strenge betingelsene, heter det i uttalelsen fra IOC.

Internasjonale særforbund ber om at det kommer en avgjørelse så snart som mulig om Paris-OL.

Det var i januar at IOC anbefalte at russiske og belarusiske utøvere kan hentes inn i varmen igjen i internasjonale konkurranser - under betingelse av at de ikke konkurrerer med flagg eller nasjonalsang.