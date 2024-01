Karlsson og Weng lå begge i en gruppe som jaktet pallplassene bak overlegne Jessie Diggins på mandagens 20 km jaktstart.

Rett før en nedoverbakke etter 14–15 kilometer, lå Weng og Astrid Øyre Slind foran Karlsson. Da hørte man på TV-en at svensken ropte fremover.

Resultater på jaktstarten og touren sammenlagt etter tre av fire etapper:

– Det føltes som Heidi bremset. Hun ville ikke kjøre først ned. Det synes jeg ikke vi hadde råd til, sier Karlsson og fortsetter:

– Jeg hadde fullt fokus fremover på å plukke sekund for sekund. Jeg blåste fullstendig i hva slags plassering vi slåss om, jeg ville bare ha sekundene.

– Hva ropte du?

– At vi ikke skal tape sekunder.

– Det var det eneste stedet hun lå først, og da skulle hun bremse ... Det var jeg ikke helt fornøyd med, svarer Karlsson med et smil.

Heidi Weng, som selv har ropt på konkurrenter under Tour de Ski tidligere, ikke med seg beskjeden.

– Jeg var foran og tenkte at Astrid kunne kjøre først. Så ville ikke hun og ikke jeg heller, sier Weng om situasjonen.

– Teknikken min nedover var forferdelig i dag, og da tenkte jeg at jeg ikke trengte å være først og ødelegge for alle andre.

– Hva synes du om at Karlsson roper sånn til deg?

– Det er greit. (...) Det er ikke alltid like gøy å være først nedover for lille meg.

Astrid Øyre Slind sier dette:

– Det var at Heidi var litt passiv over kulen, hun ropte «vi må gå, vi må ikke tape tid».

Karlsson, Weng og Slind var alle fornøyde med 2024s første løp, og at de tok inn litt i sammendraget til Diggins.

– Jeg er fornøyd med løpet, jeg gjør jobben helt selv og går veldig fort de to siste rundene, sier Karlsson som sto for mesteparten av drajobben i gruppen.

Heidi Weng og Astrid Øyre Slind sier de ikke hadde krefter til å hjelpe Frida Karlsson mer i jakten.

– Jeg trodde jeg skulle miste pusten på sisterunden. Det var ikke noe tvil om hvem som pustet mest i feltet, sier Weng.

– Et perfekt renn for meg, det gikk billig for meg og fort. Bedre blir det ikke, sier Slind.

Victoria Carl fra Tyskland tok 2.-plassen foran svenske Linn Svahn.