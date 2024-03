Kampen inneholdt også Oscar Bobb-briljans og en perlescoring fra Mohamed «Moi» Elyounoussi.

Haaland først: Jærbuen tok ned Rodris langpasning under press, vendte innover og banket ballen tilbake i korthjørnet til 3–1 rett før pausesignalet gikk.

Etter rutinemessige high five-runden tok han sats: Resultatet ble det kung fu-inspirerte sparket du kan se i billedgalleriet over.

Det var hans 41. mål i Champions League.

Tre minutter før slutt ble han byttet ut – til en litt halvhjertet pipekonsert fra de tilreisende dansker. Da så også deler av hjemmefansen sitt snitt til å forlate stadion.

Fikk du med deg at han møtte pressen tirsdag? Det ble show da også:

– Voldsomt talent

Oscar Bobb spilte fra start og Oscar Bobb var i slag.

20-åringen som utvandret i ung alder for å søke fotball-lykken i utlandet ble nylig belønnet for innsatsen med en kontrakt som strekker seg helt til 2029.

Hjemmefansen ga høylytt jubel etter en lekker detalj i første omgang. Hele tiden oppsøkte han rom, gjorde seg spillbar og fant løsninger.

– Dette er akkurat denne typen kamp du forventer han skal prege – og det gjør han. Et voldsomt talent, meldte lokalavisen Manchester Evening News’ Simon Bajkowski underveis i første omgang.

Bobb har fått mye spilletid denne sesongen, men det er faktisk bare hans sjette kamp fra start i alle turneringer iført City-drakten. Jack Grealish og Jeremy Dokus skadefravær gjorde at han startet på venstre kant.

– Det var slitsomt. Jeg er kjempeglad for at vi er videre. Personlig var det ikke ideelt. De er kanskje Skandinavias beste, om ikke Bodø er det. Vi fikk noen mål av veldig gode enkeltprestasjoner mot et veldig godt lag, sier Bobb til TV 2.

STOPP HAM: Mohamed Elyounoussi forsøker å ta igjen Oscar Bobb, som har satt opp farten mot mål i første omgang. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

«Moi»-perle

Men selv om både Erling Braut Haaland og Oscar Bobb startet for hjemmelaget, var Mohamed «Moi» Elyounoussi den første nordmannen som scoret i Manchester.

Det etter et sylfrekt veggspill, og en avslutning som akkurat overlistet City-målvakt Edersons rekkevidde.

Et fenomenalt angrep der de to FCK-spillerne klarte å lirke seg mellom CIty-forsvaret på smått utrolig vis.

Det var en redusering til 2–1 etter Manuel Akanji og Julian Alvarez’ tidlige City-scoringer.

LEKKER SCORING: Mohamed Elyounoussi etter å ha overlistet Manchester Citys målvakt Ederson (i grønn drakt). Manuel Akanji og Mateo Kovacic fortviler i bakgrunnen. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Men det var aldri en følelse av at de danske gjestene hadde en reell sjanse på avansement.

City ledet 3–1 fra første oppgjør, og hadde få problemer med å kvalifisere seg til kvartfinalene. De trekkes for øvrig fredag 15. mars.

Før det: En tidlig tittelfinale borte mot Liverpool i Premier League søndag klokken 16.45.