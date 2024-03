Norge møter Nederland, Italia og Finland i gruppespillet som starter 3. april og avsluttes 16. juli.

– Vi tror vi kan kjempe med alle disse lagene, sier landslagssjef Gemma Grainger til TV 2. Hun mener at ikke bare Nederland og Italia, men også Finland blir tøffe å slå.

– Målet er å vinne hver kamp, legger hun til.

Hun er glad for at Ada Hegerberg var tilbake på banen for Lyon sist helg. Hverken hun eller Caroline Graham Hansen spilte Norge slo Kroatia 5–0 i forrige uke.

– Vi var ikke veldig bekymret for skadene. Jeg håper Caroline også er tilbake på banen snart, sier Grainger.

De to beste i hver gruppe i A-divisjonen går direkte til EM. Gruppetreerne og -firerne i A-divisjonen, de tre beste i gruppene i B-divisjonen samt de to beste og de beste treerne i C-divisjonen havner i omspill fra oktober til desember i år.

NY SJEF: Gemma Grainger foran debuten mot Kroatia 23. feburar. Foto: Nikola Krstic / NTB

Gemma Grainger mener gruppe 3 står ut som den klart tøffeste. Regjerende EM-vinner England møter Frankrike og Sverige i kamp om to direkte EM-plasser.

EM i Sveits spilles fra 2. til 27. juli 2025.

A-divisjonen

Gruppe 1:

Nederland, Italia, Norge, Finland.

Gruppe 2:

Spania, Danmark, Belgia, Tsjekkia.

Gruppe 3:

Frankrike, England, Sverige, Irland.

Gruppe 4:

Tyskland, Østerrike, Island, Polen.

B-divisjonen

Gruppe 1:

Sveits, Ungarn, Tyrkia, Aserbajdsjan.

Gruppe 2:

Skottland, Serbia, Slovakia, Israel.

Gruppe 3:

Portugal, Bosnia-Hercegovina, Nord-Irland, Malta.

Gruppe 4:

Wales, Kroatia, Ukraina, Kosovo.

C-divisjonen

Gruppe 1:

Belarus, Litauen, Kypros, Georgia.

Gruppe 2:

Slovenia, Latvia, Nord-Makedonia, Moldova.

Gruppe 3:

Hellas, Montenegro, Andorra, Færøyene.

Gruppe 4:

Romania, Bulgaria, Kasakhstan, Armenia.

Gruppe 5:

Albania, Estland, Luxembourg.