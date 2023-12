For det var smått utrolig at måltavlen viste 1–1 etter en førsteomgang der de rødkledde kjørte over gjestene fra London.

Tyve minutter før slutt stanget imidlertid Scott McTominay sin andre scoring for kvelden – etter å ha også scoret 1–0 i førsteomgang.

– Viljen til å vinne var der. De spilte for manageren sin (Erik ten Hag) på et tidspunkt der deres lojalitet ble sådd tvil om, sier BBC-ekspert Neil Lennon.

– Han er en av verdens beste trenere. En fantastisk trener og vi står alle bak ham, hevder United-midtbanespiller Sofyan Amrabat overfor beIN Sports.

MATCHVINNER: Med sin måldobbel mot Chelsea, står Scott McTominay nå med fem scoringer i ligaen. Foto: PETER POWELL / EPA / NTB

For seieren kommer etter noen turbulente dager for United-manager Erik ten Hag. Etter 0–1-tapet for Newcastle sist helg har det florert av saker om angivelig misnøye i Manchester Uniteds garderobe.

Sky Sports hevdet at nederlenderen hadde «mistet halve garderoben».

– Det påvirket meg ikke. Jeg vet sannheten. Og i kveld fikk dere se sannheten, sier Erik ten Hag.

Da han tirsdag møtte til pressekonferanse inn mot kampen, ble flere journalister utestengt. Klubben begrunnet det med at de ikke hadde fått mulighet til å komme med tilsvar til skriveriene.

Marcus Rashford fikk unngjelde etter 0–1-tapet for Newcastle. Se hvorfor:

– Vi ønsket å sette skapet på plass. Vårt krav er å gi hundre prosent hele tiden, det er ikke akseptabelt å gi mindre, sier ten Hag til Amazon Prime etter 2–1-seieren – og fortsetter:

– De vet når de spiller godt og når de spiller dårlig. De er ikke roboter. Dette er et godt lag i en god garderobe, fortsetter nederlenderen.

Han gjorde flere grep inn mot kampen. Han valgte blant annet å henvise Marcus Rashford og Anthony Martial til benken.

– Jeg tror det blir vanskelig for Marcus og Martial å komme seg inn i startelleveren igjen, sier United-helt Patrice Evra til Amazon Sport.

Det var lite å utsette på Uniteds åpning av kampen. Gang på gang stjal de ballen høyt i banen fra et Chelsea-lag som ikke mestret det intense presset til de rødkledde.

Det ledet til en straffe da Enzo Fernández stemplet Antony på foten. Forsøket til Bruno Fernandes ble imidlertid reddet av Robert Sánchez.

Ti minutter senere kom derimot United-scoringen. Nicolas Jackson spilte vekk ballen og dermed kunne United angripe et Chelsea-lag i ubalanse.

Først ble et skudd av Harry Maguire reddet på strek, men returen trillet videre til Scott McTominay som var sikker som banken.

Samme mann fikk flere muligheter til 2–0, men i stedet utlignet Chelsea.

Mykhailo Mudryk fant Cole Palmer foran mål. Han fintet til seg plass, før han plasserte ballen mellom beina på Victor Lindelöf og nede ved stolperoten.

Med en skuddstatistikk som talte 18–5 i favør Manchester United, var det helt klart bortelaget som var mest fornøyd med det.

Likevel skulle altså Manchester United få juble.

Da Alejandro Garnacho skrudde inn et innlegg på bakerste stolpe, var Scott McTominay nådeløs og stanget inn det som endte som en 2–1-seier.