I den første av to kvartfinaler i Champions League spilte Manchester City 3–3 mot Real Madrid i et ellevilt gigantoppgjør.

Pep Guardiola var nokså fornøyd med resultatet de tar med seg til returoppgjøret i Manchester, men kampen og det enormt tette kampprogrammet kan også ha skapt en rekke bekymringer for City-sjefen.

Midtbanemaestro Kevin De Bruyne kastet opp før kampen og måtte stå over med sykdom.

Fra før av er både Ederson, Kyle Walker og Nathan Aké skadet. Ederson var tilbake i troppen mot Real Madrid.

Phil Foden måtte gå av med en smell i leggen.

Én av Peps mest trofaste menn, Rodri, begynner å kjenne den kraftige kampbelastningen.

Foden og Rodri er de to med flest minutter for City denne sesongen.

– Jeg trenger virkelig en pause, fortalte Rodri i pressesonen etter kampen.

– Noen ganger er det bare sånn det er. Jeg må tilpasse meg, men hvile er noe vi mangler, ja.

Og i tillegg: Erling Braut Haaland er tilsynelatende ikke i toppform - og fikk etter gårsdagens kamp hard medfart av flere eksperter.

– City har vært ekstremt flinke noen sesonger, særlig i fjor, til å treffe formtopp med nøkkelspillere akkurat de ukene der sesongen avgjøres. Så det blir helt avgjørende nå at Pep treffer med kamp- og treningsbelastning de siste ukene, mener Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås.

Foto: Terje Pedersen / NTB Lars Tjærnås Ekspertkommentator, Viaplay

Han fortsetter:

– Og ikke minst våge å hvile nøkkelspillere som de to (Haaland og Rodri). Jeg tror begge starter på benken mot Luton til helgen.

Manchester Citys gjenstående kampprogram Vis mer ↓ 13. april: Luton (H)

17. april: Real Madrid (H, returoppgjør i Champions League)

Utsatt: Tottenham (B)

20: april: Chelsea (Wembley, semifinale i FA-cupen)

25. april: Brighton (B)

28. april: Nottingham Forest (B)

4. mai: Wolves (H)

11. mai: Fulham (B)

19. mai: West Ham (H) I tillegg venter potensielle semifinaler og finale i Champions League og finale i FA-cupen.

– Haaland har en periode nå hvor han svinger i prestasjoner som ren avslutter, men jeg mener det er en naturlig del av det å være spiss, fortsatt være ganske ung og etter hvert stadig bedre kartlagt.

– Det er litt det samme med Rodri, sier Tjærnås.

I kampen mot Crystal Palace i helgen gjorde spanjolen flere uvanlige «feil» til ham å være som kunne kostet City mål i mot.

– Det tror jeg går på slitasje og den enorme kampbelastingen. Han spiller stort sett alt og har kanskje godt av å hvile. Han blir et offer for belastningen, mener ekspertkollega Nils Johan Semb.

Både han og Erling har lagt listen på et nivå det knapt er mulig å være på over tid uten en liten dupp i prestasjon, sier Tjærnås.

Haaland fikk høre det også etter storkampen mot Arsenal i Premier League som endte 0–0.

Men er Haalands form grunn til bekymring? Nei, mener de to fotballekspertene:

– Jeg synes egentlig ikke det, men det er gode spørsmål, innleder Semb.

– Det er litt det man må regne med. Man forventet ikke at han skulle prestere som forrige sesong. Lag og managere blir kjent med spilleren Haaland, de blir mer forberedt på hva de skal gjøre for å vanskeliggjøre det for han. Det går ikke bare på hvordan de tar ut ham, men også de som er de viktigste forsyningskildene hans, forklarer Semb.

Nils Johan Semb Ekspertkommentator, Viaplay

Han legger til at han heller ikke er bekymret for at hverken De Bruyne eller Fodens problemer blir en avgjørende faktor.

– Jeg tror ikke Pep er bekymret for spissen sin, for han ser det samme som mange av oss ser. Bevegelsene uten ball og måten han posisjonerer seg på er klart godkjent. Og han drar på seg mye oppmerksomhet og skaper rom for andre, sier Tjærnås.

– Det er ingen spisser i historien som bare har levert og levert på et skyhøyt nivå. Det er en del av utviklingen, fastslår Semb.