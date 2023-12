– Denne kampen var veldig emosjonell. Denne fyren brukte drapet på min far som underholdning. Det kostet meg mye å roe meg ned og komme fokusert til denne kampen, sa britiske Edwards da han ble intervjuet av UFC-kommentator Joe Rogan oppe i buret.

Da hadde han nettopp vunnet overlegent på poeng og beholdt tittelbeltet i weltervekt, som han i sin tid tok fra Kamaru Usman.

Amerikanske Covington er kjent for å være en meget frittalende og kontroversiell figur i MMA-sirkuset. På en pressekonferanse tidligere denne uken sa han følgende:

– Lørdag kveld skal jeg ta deg til steder du aldri vil være. Jeg skal ta deg til det syvende nivå i helvete. Vi han si «what’s up» til din far mens vi er der.

TETT PÅ: Donald Trump satt på første rad i T-Mobile Arena i Las Vegas i natt. Foto: SEAN M. HAFFEY / AFP / NTB

Edwards reagerte spontant med å kaste en flaske på Covington, og de to måtte holdes unna hverandre av sikkerhetsvakter. Også på fredagens innveiing var det ekstremt dårlig stemning.

– Da vi kom backstage etter pressekonferansen gråt jeg av sinne. Han (Covington) er en god og farlig utøver, men et skittent menneske, sa Edwards.

Skutt på nattklubb

Edwards har fortalt om hvordan han opplevde som 13-åring å miste faren da han var 13 år. Det hører med til historien at faren var i et kriminelt miljø, og ble skutt på en nattklubb i London.

Det bidro til at Edwards ble dratt inn i kriminelle miljøer i Birmingham, men livet tok en annen retning da moren bidro til at han begynte å trene MMA i håp om at det skulle få ham bort fra kriminalitet.

Covington bedyret at han ikke hadde gått for langt i uttalelsene om motstanderens far.

– Hva med alle ofrene for det Leon Edwards’ far gjorde? Han drev med menneskehandel, han var en narkobaron. Jeg har ikke noe sympati med den mannen. Sannheten svir, og derfor hater folk meg, sa Covington til ArFighting før kampen.

OVERLEGEN: Leon Edwards (t.h.) dominerte stort mot Colby Covington. Foto: SEAN M. HAFFEY / AFP / NTB

Det Viaplay-sendte oppgjøret ble ikke det dramaet MMA-fansen hadde håpet på.

Covington har hatt som varemerke å gå «all in» og slite ut sine motstandere. Men mot Edwards ble han passiv og kom aldri skikkelig i gang. Han avsluttet riktignok sterkt i den femte og siste runden, men tapte 46–49 ifølge alle de tre dommerne.

Trump-støtte

Etterpå forklarte 35-åringen det med ringrust, og bedyret at han ville komme sterkere tilbake.

– Jeg føler meg bra. Det var en enkel kamp, og jeg har ikke en skramme, oppsummerte Covington som riktignok sto med blodig ansikt og et høyreben som var sparket «i filler» av Edwards

Han mente likevel at han hadde vunnet kampen, og brukte tidligere USA-president Donald Trump som eksempel. Trump satt ringside og heiet på Covington.

– Ikke heng med hodet. Bare kom sterkere tilbake! Akkurat som Trump! Han hadde et rigget valg, men han kommer sterkere tilbake og gjør Amerika stort igjen, sa Covington og oppfordret til å sørge for at Trump vinner presidentvalget i 2024.