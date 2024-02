– Det er en totalfiasko, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Underveis i løpet bekreftet den erfarne rennlederen Torbjørn Broks Pettersen direkte på NRK at konkurransen ble kansellert. Han tok til tårene og beklaget.

– Jeg som arrangør har gjort en tabbe om å sende løperne feil vei, sa Broks Pettersen.

Astrid Øyre Slind ledet med 13 sekunder til Heidi Weng etter klassiskdelen, mens de neste løperne var over 40 sekunder bak. Før skandalen oppsto på starten av skøytedelen:

Plutselig var Weng i tet, mens Øyre Slind halset etter og man kunne se henne snakke med folk som sto i løypa. En av dem hadde åpenbart gått feil, men først skjønte man ikke hvem.

Det er snakk om at rundt halvparten av utøverne gikk feil i rundt 40 sekunder på skøytedelen og dermed fikk løpet ødelagt. Mens de løperne som faktisk gikk riktig også stoppet i full forvirring.

Årsaken til kaoset var markører som sto i veien for den løypen utøverne faktisk skulle gå ved et veiskille. Passerer man slike markører, skal man egentlig bli disket.

Det viste seg at Weng gikk riktig – Øyre Slind gikk feil. Weng var til slutt først i mål foran Øyre Slind og amerikanske Sophia Laukli. Der ble de møtt av Broks Pettersen som la seg flat.

Weng tok det hele med fatning.

– Det er vanvittig kjedelig at det blir sånn, først og fremst for arrangøren, sa Weng.

– Det er en løypevakt som ikke var rask nok med å fjerne markørene. Heidi Weng og flere andre gikk riktig, men svært mange har skåret ned og gått 250–300 meter for langt ... Det er ikke verdig et NM, og heller ikke verdig det vi driver på med på Beitostølen, sa Broks Pettersen.

– Det er full forvirring. Det er en parodi, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland som sto ute i løypa.

Weng vurderte å stoppe for å vente på Øyre Slind underveis.

– Det er kjedelig. Det blir en parodi at man ikke markerer løypa rett. Det var markører som sperret løypa, og da gikk jeg heller rundt. Det blir bare rot. Jeg hadde sett på løypekartet, men ble usikker på om jeg hadde lest feil. Jeg så plutselig bare at Heidi var foran meg, sa Astrid Øyre Slind til NRK.

NRKs rutinerte langrennsteam Fredrik Aukland, Therese Johaug, Torgeir Bjørn og Jann Post er samstemte om at de aldri har opplevd maken.

– Det nærmer seg en arrangørskandale. Vi aner ikke hvem som har gått riktig og hvordan det egentlig ligger an i løpet, sa Bjørn underveis.

– Hva skal de gjøre? Skal de stoppe løpet, spurte NRK-kommentator Jann Post.

– Det er bare trist. Trist for løperne, arrangørene og for alle her i dag. Det er noe som ikke skal skje, sa NRK-ekspert Therese Johaug.

– Det er fryktelig kjipt for utøverne som går feil, så sender jeg mine tanker til løypevaktene. Vi kan alle gjøre feil, det er menneskelig, sa Eirik Myhr Nossum, herrenes landslagstrener, som sto ute i løypa, på NRK.

