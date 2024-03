Det ble NM-sølv på Klæbo. 49,6 sekunder bak Augdal. Og for en avslutning Klæbo hadde, men Augdal hadde en formidabel dag.

– En sinnssyk dag. Jeg må takke for gode ski. Det var umulig å gå sakte, sier Augdal til NRK etter at seieren var et faktum og la til:

– Det er lenge siden jeg og Klæbo har vært på juniorlag sammen, siden har jeg ikke sett ham. Det er kult at de stiller og at man kan vinne mot sånne som ham.

Etter én av fem mil var Johannes Høsflot Klæbo beste landslagsløper på 13. plass, 56 sekunder bak Eirik Sverdrup Augdal. Halvveis var Klæbo nummer ni, halvannet minutt bak Augdal. Men med etter 39,9 kilometer, med en mil igjen var Klæbo plutselig nummer fire.

Foto: Geir Olsen / NTB

En som markerte seg i den ekstremt utfordrende femmila under tøffe forhold var Petter Myhr (24). Han ble dagens store overraskelse på 3. plass. Han hadde en 6. plass som bestenotering i NM før lørdagens femmil, men i sitt 14. NM-løp var han virkelig med og yppet seg. Han gikk i mål til ledelse, og var tre minutter og 19 sekunder foran Martin Nevland i mål.

PETTER MYHR NM-bronse

– Det var kramper i 25 kilometer. Det var ikke en muskel jeg ikke hadde kramper i, sier Myhr.

En annen som slet var verdenscupvinner Harald Østberg Amundsen. Han kom hele syv minutter og 49 sekunder bak Augdal i mål.

– Ut fra følelsen hadde jeg trodd det skulle vært mer. Det er rett og slett blytungt. Det er kanskje det verste føret jeg har gått på noen gang. Jeg var nesten småstiv på oppvarmingen, sier Østberg Amundsen til VG.

Femmila ble gått i enkeltstart friteknikk.

Tidligere verdenscupløper Daniel Stock gikk sitt siste skirenn – og ble hedret på spesielt vis:

Halvveis var Myhr nummer to, han var drøyt fem sekunder bak Eirik Sverdrup Augdal. En gammel kjenning, Finn-Haagen Krogh, hadde tredjebeste tid etter 25 kilometer. Krogh fikk det fullstendig på slutten og valgte tidvis å stake.

Martin Nevland (22) ledet lenge i mål.

Men det var ikke alle landslagsløperne som kom seg så langt.

TUNGT: Didrik Tønseth. Foto: Geir Olsen / NTB

Didrik Tønseth var pigg i et par minutter, så var det over. Han brøt.

– Det var ikke noe å gå med, sier Tønseth til NRK.