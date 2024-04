I desember skapte det sterke reaksjoner at arrangørene Sverige, Danmark og Norge hadde fått velge en nasjon før trekningen. Aftonbladet skrev at Sveriges vei til semifinalen var rigget av sportslige hensyn.

– Det har gått for langt. Det er kjedelig. De snakket om at de skulle lære noe, sier Aftonbladet håndballjournalist, Johan Flinck, til VG.

Norges Håndballforbund lovte – etter en mediestorm – å ta opp spørsmålet med andre nasjoner og det internasjonale håndballforbundet IHF.

Men håndballpresident Kåre Geir Lio bekrefter nå at trekningen av herre-VM i januar 2025 vil foregå under nøyaktig samme forutsetninger.

Norge arrangerer mesterskapet sammen med Danmark og Kroatia, og får ønske seg en motstander som skal spille gruppespill i Norge. To innledningspuljer skal spilles i Telenor Arena i Bærum.

Lio bedyrer at Norge ikke kommer til velge en nasjon ut fra hva som sportslig vil lønne seg for Sander Sagosen & co.

– Dette bestemmes av vår kommersielle avdeling ut fra publikumsmessige og kommersielle hensyn, opplyser han.

Lio vil ikke gå inn på hvem Norge vil velge, men det er grunn til å tro at Glenn Solbergs Sverige er høyaktuelle.

Johan Flinck Journalist Aftonbladet

– Med tre arrangørnasjoner blir det for mange ønsker. For mye av trekningen fjerner seg fra det sportslige. Det er risiko for at det ikke bare blir tatt kommersielle hensyn, mener Johan Flinck i Aftonbladet.

Han påpeker at Norge, Danmark og Sverige arrangerer veldig mange av håndballmesterskapene, og samtidig sportslig sett blant de beste landene for både kvinner- og menn.

– De får for ofte denne muligheten, mener Flinck.

Norge arrangerer fem håndballmesterskap på bare åtte år.

Håndball-VM 2025 Vis mer ↓ Gruppespill 32 nasjoner fordeles på åtte puljer. To spiller i Norge (Telenor Arena), to i Danmark og fire i Kroatia. 24 lag videre til hovedrunden – åtte til Presidents Cup. Hovedrunden 24 nasjoner fordeles på fire grupper. En spilles i Norge (Telenor Arena), en i Danmark og i Kroatia. Kvartfinaler To spilles i Norge (Telenor Arena) og to i Kroatia. Semifinaler En i Norge (Telenor Arena) og en i Kroatia. Finale Spilles i Telenor Arena 2. feburar 2025. Der spilles også bronsefinalen.

Kåre Geir Lio hevder at holdningen internasjonalt er unison for å beholde den gjeldende ordningen for VM-trekningen.

– Det er det ingen tvil om. Det gjelder alle jeg har snakket med. Dette er en god ordning. Punktum, sier presidenten.

Kåre Geir Lio President Norges Håndballforbund

VG-kommentator Leif Welhaven har kalt ordningen et «hån mot fair play».

– Jeg synes det er trist for hele VM. De i utgangspunktet mest ressurssterke nasjonene trenger ikke flere fordeler enn man allerede har, sa NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, til Nettavisen.

– Jeg må ærlig innrømme at kommentariatet fikk herje tydelig og lenge i en sak som egentlig ikke er en sak for dem det gjelder, mener Lio og legger til at NHF «er glade i en kritisk presse».

EM I ØSTERRIKE: Silje-Solberg-Østhassel og kvinnelandslaget skal spille hele EM i Østerrike i desember. Mesterskapet arrangeres også Sveits og Ungarn. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det samme systemet ble nylig benyttet under trekningen for den kommende kvinne-EM i desember. Det europeiske håndballforbundet opplyste at «tilskuerinteresser» i de tre vertsnasjonene Ungarn, Østerrike og Sveits styrte plasseringen av seks lag før selve trekningen.

Under forrige ukes trekning av sommerens OL-håndball fikk arrangør Frankrike velge pulje etter at de andre nasjonene var plassert. Valget ble gjort på sportslig grunnlag av de to franske landslagssjefene.