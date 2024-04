Det blir skandinaviske toppoppgjør mot Danmark og Sverige i gruppespillet, som starter om nøyaktig 100 dager for Thorir Hergeirssons landslag.

Håndballjentene kvalifiserte seg til OL da de vant EM i 2022. De starter gruppespillet allerede dagen før OL-åpningen – 25. juli.

Trekningen ble gjort i OL-byen Paris tirsdag. Frankrike fikk som arrangør – på grunn av regler i det internasjonale håndballforbundet – velge gruppe. Det ble stor debatt om at de tre arrangørene fikk velge gruppe i siste kvinne-VM. VG-kommentator Leif Welhaven kalte det «en hån mot fair play».

Verdensmesteren valgte vekk gruppen med tapende VM-finalist Norge og Danmark, som tok bronse under verdensmesterskapet i desember.

– Fordi vi ikke ønsker å møte Norge og Danmark, sier den franske landslagssjefen Olivier Krumbholz fra scenen.

Dette OL-gruppene for kvinner.

Gruppe A: Sverige, Norge , Tyskland, Slovenia, Danmark og Sør-Korea.

Gruppe B: Frankrike, Ungarn, Nederland, Spania, Brasil og Angola.

De norske jentene er klare favoritter i sin gruppe i OL-innledningen.

Frankrike vant i Tokyo for tre år siden. Norge har tatt bronse i de to siste OL. Herrem har OL-gull fra 2012, mens Katrine Lunde var på det norske gullaget både i 2008 og 2012.

MOT FRANKRIKE: Sander Sagosen og Norge møtte Frankrike også i OL for tre år siden. Da vant Norge 32–29 mot et franske lag som allerede var gruppevinner. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Herrelandslaget vant OL-kvalifiseringen i mars etter seire over Portugal, Ungarn og Tunisia. Den franske landslagssjefen Guillame Gille valgte å plassere Frankrike i gruppen med Danmark og Norge. Frankrike slo nettopp Danmark i en svært dramatisk EM-finale i januar.

– En veldig vanskelig avgjørelse, sier Gille. Dette fører sannsynligvis til at Frankrike etter gruppespillet slipper å møte Danmark igjen før i en eventuell OL-finale.

Dette er OL-gruppene for menn:

Gruppe A: Slovenia, Spania, Kroatia, Tyskland, Sverige og Japan.

Gruppe B: Frankrike, Danmark, Norge, Ungarn, Egypt, og Argentina.

Jonas Willes menn bør ha en svært god mulighet for å nå kvartfinalen, men skal levere på aller høyeste nivå for å slå Frankrike og Danmark i gruppen. Det mest sannsynlige er at Norge kommer til kvartfinalen, men må der møte et av de to topplagene i gruppe A. Det kan fort bli Sverige eller Spania.

Håndballgutta deltok i 2021 i OL for første gang på 49 år. Det endte med 7. plass i Tokyo etter tap for Danmark i kvartfinalen.

De fire beste nasjonene i gruppespillet – både for menn og kvinner – går til sluttspillet.

Alle innledningskamper spilles i Paris Expo Porte de Versailles – helt sør i Paris.

OL-avslutningen med kvartfinaler, semifinaler, og medaljekamper, spilles i Lille, 20 mil nord for Paris.

Hele sluttspillet skal avvikles på fotballstadionet Pierre Mauroy. Arenaen har tak og vil romme 27.000 tilskuere da OL skal avgjøres fra 6. til 11. august.