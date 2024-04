Av spillere som er 18 år eller yngre er det ingen i eliteserien som er i nærheten av å ha spilt like mange minutter som Sverre Nypan.

– Vi må passe på så det ikke blir for mye. Jeg har kjent at det har vært litt mye nå. Så jeg har tatt det litt roligere denne uken, sier RBKs stortalent til VG.

Han kom inn i sesongen med tre 90-minuttere fra U 19-landslaget i beina, før han startet serieåpningen mot Sandefjord og andre runde mot Strømsgodset.

I sistnevnte ble han byttet av etter 75 minutter. I den påfølgende uken har Nypan trent alternativt og ble hvilt i cupkampen mot Sverresborg.

Det etter et år hvor Nypan har vært lyset i den mørke RBK-tunnelen. Denne uken har knetrøbbel gjort at han har holdt seg unna fotballtrening.

– Jeg er en fyr som vil trene hver dag og spille alle kamper, så da må trenerne holde meg igjen. Det er opp til meg å kjenne på kroppen og ta det roligere, sier Nypan, som mener han har blitt flinkere på å lytte til egen kropp etter å ha blitt vant med treningsbelastningen på A-laget.

VG har tidligere denne sesongen omtalt hvordan flere stortalenter internasjonalt har pådratt seg belastningsskader som følge av for mye spilletid i ung alder. Spillerforeningen FIFPROs tall viser at unge stortalenter i dag spiller langt mer enn talentene gjorde for 15–20 år tilbake.

Belastning på spillere: Vis mer ↓ Pedri hadde i en alder av 20 spilt 25 prosent mer enn det Xavi hadde gjort på samme alder.

Kylian Mbappé hadde spilt 48 prosent mer enn Thierry Henry i en alder av 24 år.

Jude Bellingham hadde i en alder av 20 spilt 30 prosent mer enn Wayne Rooney på samme tidspunkt. Kilde: FIFPRO

– En nedside med overeksponering i ung alder er risikoen for å bli mentalt utbrent. Et annet potensielt problem gjelder lengden på karrieren, med skader og slitasje som ofte påvirker disse spillerne på et tidligere stadium i karrieren, skrev FIFPro i sin rapport.

Enn så lenge mener Nypan og Rosenborg at de har kontroll. Trener Alfred Johansson sier det er naturlig å vurdere belastningen til enhver spiller.

– Han kjenner seg litt sliten, så da tar vi det forsiktig med ham. Slik vi også har gjort med Ole Sæter. Du må individualisere når det kommer til belastning. Om vi merker at en spiller mentalt er litt trøtt, så spiller det ingen rolle om han er 17 eller 25 år. Da må vi ta en beslutning ut fra det, sier Johansson.

– Er du redd for at den skaden han har nå er noe som skal bli et gjentagende problem?

– Om vi pusher ham for hardt, så absolutt. Men jeg mener det er fullt kontrollerbart akkurat nå, sier Johansson.

Avveiningene vil bli flere utover året. I juli skal Norge spille sluttspill i G 19-EM, hvor Nypan vil være en sentral brikke. Samtidig er det midt i et tett kampprogram for Rosenborg.

Nypan sier det hadde «vært kult» å spille EM. Johansson er positiv til å la ham gjøre det.

– Det er en vurdering vi får ta litt nærmere, men spørsmålet vil være hva som er best for hans utvikling. Vurderer man at det er i EM eller at det er i Eliteserien mot voksne spillere? Så får man ta avgjørelsen etter det, sier Johansson.

Alfred Johansson RBK-trener

I sommer vil det også komme interesserte klubber for å sjekke Nypan. Etter det VG kjenner til er det forventet å tikke inn bud på Brakka.

Enn så lenge stresser ikke Nypan, som har stjerneagent Rafaela Pimenta til å ta seg av disse tingene.

– Jeg har lært veldig mye på veldig kort tid. Alfred og Jordi får oss til å prestere bedre. De gjør at hver enkelt presterer på et høyere nivå. Treningene er enda hvassere og vi har fokus på teknikk og små detaljer, sier Nypan, som også beskriver høyere intensitet på treningene.

Rosenborg møter HamKam på hjemmebane søndag. Nypan melder seg spilleklar.