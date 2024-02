– Nå har det skjedd to år på rad. Han har vært favoritt, men har ikke vunnet. Det vil nok lære han at han må respektere resten av oss litt mer.

Det forteller Jake Wightman i et intervju med magasinet Athletics Weekly. I intervjuet forteller han om et 2023 som for hans del ble sterkt preget av skader.

Han måtte se VM i Budapest 2023 fra sidelinjen. Der så han lagkameraten Josh Kerr gjøre det han gjorde i 2022: Slå Jakob Ingebrigtsen i 1500-meterfinalen i VM.

BRITISK IMPERIUM: Som i 2022 måtte Jakob Ingebrigsten se seg slått av en brite på 1500m i VM 2023. Denne gangen Josh Kerr. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Jake Wightman: Vis mer ↓ Født: 11. juni 1994. Medaljer: 1500m: Gull i VM i Eugene 2022 .

Bronse i EM i Berlin 2018

Gull i U20 EM i Rieti 2013

Bronse i Commonwealth Games i Gold Coast 2018

Bronse i Commonwealth Games i Birmingham 2022 800m: Sølv i EM i München 2022.

– Det finnes svakheter i Jakobs løping. Vi utnyttet det, begge to. Det er ikke en diskusjon en gang, sier skotten.

Ingebrigtsen, som nylig annonserte at han skal bli far, har vært den store stjernen innenfor mellomdistanseløping i flere år.

Nå tror Wightman at spesielt to utøvere kommer til å stjele mer av oppmerksomheten.

– Fremover er jeg sikker på at det mest sannsynlig kommer til å være mindre fokus på bare Jakob, og mer fokus på meg og Josh, sier Wightman.

– Det har vært fint å fly litt under radaren en stund, men vi andre har ikke fått nok respekt, sier han.

OL-GULL: Kerr tok bronse i OL i Tokyo 2020. Nå håper han og Wightman å spolere Ingebrigtsens mulighet for sitt andre OL-gull på 1500m. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I 2024 er det ikke VM, men OL i Paris. Under OL i Tokyo i 2020, vant nordmannen gull på 1500 meter.

Josh Kerr tok bronse og Wightman endte på en 10. plass. Nå ser sistnevnte frem til sommerens OL.

– Alt ligger til rette for en ganske god finale i Paris, sier han.

Der vil britene kjempe hardt for at ikke Ingebrigtsen skal ha muligheten til å gjenta suksessen fra 2020 OL.

– Vi gjør ikke mange feil, det gjør at vi kan få mest ut av oss selv i finalen. Det gjør oss farlige og det er Jakob klar over, sier Wightman.

Etter VM i 2023 kalte Josh Kerr kommentarene til Ingebrigtsen etter løpet for «respektløse».

I intervjuet forteller Wightman at han ikke er interessert i å bli en fiende av Ingebrigtsen.

– Hvis jeg kan unngå å pirke bjørnen så mye at han ikke tenker på meg, så passer det meg bra.

Drittslengingen overlater han til Kerr.

– Jeg liker det Josh gjør. Det bringer oppmerksomhet til konkurranser og sporten. Man vil ha rivaler og rivaliseringer er normalt drevet av krasse ord og forakt, sier han.

I sitt første løp på over ett år løp Wightman inn til ny personlig rekord på 1500m innendørs på 3:34.06 i går.

Han endte på annenplass bak Hobbs Kessler i New Balance Indoor Grand Prix.