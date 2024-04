85 minutter var spilt da hendelsen med Al Hilals Ali Al-Bulayhi skjedde. På dette tidspunktet lå Ronaldos lag Al Nassr under 0-2.

TV-kanalen Fox Deportes har publisert et klipp av situasjonen. Det kan man se Ronaldo løfte en knyttet neve mot dommeren når han får det røde kortet. Senere klappet han hånlig i retning dommerteamet, og han delte ut en rekke «tomler opp» på vei av banen.

En frustrert Ronaldo hadde også fått gult kort på overtid i første omgang, like etter at Al-Nassr fikk et mål annullert for offside.

Salem Al-Dawsari og Malcom scoret for Al-Hilal etter pause. Langt på overtid reduserte den tidligere Liverpool-stjernen Sadio Mané for Al-Nassr, men det hjalp ikke på utfallet. Al-Hilal, som også leder den saudiarabiske ligaen klart, møter Al-Ittihad i supercupfinalen torsdag.

Det er ennå ikke kjent hvor mange kampers suspensjon Ronaldo får for det røde kortet. Nylig var han utestengt i én kamp for å ha gjort håndbevegelser foran skrittet i retning Al-Shabaabs supportere.