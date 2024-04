Det kan virke som en brutal dom for en spiller som har bøttet inn mål i snart et tiår. Men med ligatittelen ute av syne for Bayern München er det Champions League og EM med England i sommer som gjenstår for Harry Kane denne sesongen.

Første hinder på veien er Martin Ødegaards Arsenal i første kvartfinalekamp i London tirsdag. Skulle hverken det eller EM med England bli en suksess, vil Harry Kane være 31 år og aldri ha vunnet en tittel.

– Det kan ha noe å si for karrieren hans. Hvordan blir historien om Harry Kane? Der er det et viktig kapittel som skrives nå, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg tenker at vi skal respektere ham. Men vi trenger ikke å være redde for ham, sier Ødegaard ifølge sport1.de.

Simen Stamsø-Møller TV 2-ekspert

Harry Kane får kjørt seg i mer eller mindre morsomme fotballkontoer i sosiale medier.

Hviler det en forbannelse over ham?

Har han tatt med seg en slags «Tottenham-forbannelse» som gjør at han aldri vil vinne?

Av europeiske storscorere de siste ti årene er det ingen som er i nærheten av å ha like få trofeer som Kane:

2023/24 har så langt vært sesongen hvor ...:

Harry Kane har scoret 32 mål i sin første Bundesliga-sesong og utfordrer Robert Lewandowskis nærmest uoppnåelige scoringsrekord.

Bayern Münchens seriegullrekke stopper på elleve på rad - og Xabi Alonsos Bayer Leverkusen bryter hegemoniet til Kanes nye klubb.

Årene som toppscorer i Tottenham førte aldri med seg noen titler, og så langt i Bayern er det like tørt. Likevel mener Stamsø-Møller det ikke skal ha noe å si for hvordan vi snakker om Kane i dag.

– I diskusjonen om hvor god han er synes jeg ikke det har noen voldsom betydning. Alle vet jo at det veldig sjelden har stått på ham når det gjelder muligheten til å vinne noe, sier Stamsø-Møller.

Ja, han bommet på straffesparket i kvartfinalen i VM som sendte England ut. Men stort sett har Kane herjet og scoret for sine lag.

Men om han aldri skulle vinne noe som helst?

– Det vil ha noe å si for ettermælet. Han vil bli en mytisk spiller hvis han aldri vinner. Da vil han bli den beste spilleren som aldri vant noe. Så er det veldig lite sannsynlig at han ikke vinner noe, men det begynner å bli «spooky». Spesielt når han leverer sin antakelig beste sesong noen sinne. Men så uflaks går det tydelig an å ha, sier Stamsø-Møller.

Arsenal-dödaren Vis mer ↓ På 19 kamper mot Arsenal har Harry Kane scoret 14 mål . Kun Everton og Leicester har sluppet inn flere fra Kane.

Derfor kan et Champions League-trofé være definerende for karrieren til Kane.

– Det vil gjøre mye. Da er han fort en kandidat til å vinne Gullballen. Det er realistisk om han skyter Bayern til Champions League-triumf. Det er ingen soleklare kandidater der per nå. Jude Bellingham har pole posisiton, men rett bak ham er Kane en av dem, sier Stamsø-Møller.

Kommer Harry Kane til å vinne et trofé i sin karriere? Ja, neste sesong vinner han med Bayern Nei, han kommer aldri til å vinne noe Han må nok bytte klubb for å vinne

– Han kan avslutte med hodet, venstre bein, høyre bein - han er en av de beste siden jeg kom til Europa. Det er åpenbart at vi kommer til å prøve og stoppe han og vinne, sier Arsenal-spissen Gabriel Jesus på pressekonferansen foran kvartfinalen.

Om Kanes statistikk mot Arsenal og hva som gjør ham til en trussel, sier Arsenal-sjef Mikel Arteta:

– Når du ser på tallene hans de siste 10 årene, er de utrolige. Han kan score på mange forskjellige måter. Han har støtte og spillere rundt seg som gir ham muligheter. Dette er det vi må prøve å unngå.

Eivind Bisgaard Sundet har kommentert Bayern og Bundesliga i flere sesonger. Han mener Bayern vel så godt kan vinne Champions League denne sesongen.

– Ser du på mannskapet synes jeg det bare er Manchester City og Real Madrid som er like bra som Bayern. Med de forsterkningene de gjorde før sesongen så er det kruttsterkt, sier Eivind Bisgaard Sundet.

– Harry Kane har spilt godt. Han har scoret mye mål og vært viktig for Bayern. Bayern har heller ikke vært elendige selv om de er langt bak. Det har vært nesten like gode som Leverkusen nesten hele veien. Det handler bare om at Leverkusen har vært eksepsjonelle. De har vært maks uheldige slik det har blitt, men jeg tror det fortsatt er mulig for dem å vinne Champions League, sier Bisgaard Sundet.

Han mener det er ingen i Tyskland som hekter Bayerns nedtur på den engelske nysigneringen.

– Han nyter stor respekt. Mest av alt fordi han utfordrer rekorden til Lewandowski i et år hvor Bayern ikke er i ren trav. Ingenting med den lille nedturen blir festet på han, sier Bisgaard Sundet.