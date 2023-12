– Det er jo den deilige følelsen man har lengtet etter. Når ballen går i mål og linjedommeren ikke løfter et flagg eller dommeren gjør noe med hånden si. Man kan bare juble og ikke tenke på noe annet, sier Sebastian Hytten.

07.00 torsdag morgen ankom bussen med han og en gjeng Vålerenga-fans Oslo, etter å ha fått med seg seieren over Kristiansund ringside.

1–0 ved Daniel Håkans. 2–0 ved Simen Juklerød. Begge gangene kunne de rundt 350 VIF-supporterne juble hemningsløst, vel vitende om at VAR ikke er i bruk i kvalikkampene.

– Det var mange som beskrev det som befriende. At man nå slipper å juble mens man er bekymret for at en eller annen på Holberg plass skal blande seg inn, sier Hytten.

– Det var helt strålende. Årets klart beste opplevelse for oss. Det ble bare enda bedre av å bare være i øyeblikket, sier Gard Oterholm, også han til stede på bortefeltet onsdag.

Vålerenga-supporter Gard Oterholm, her fra en tidligere kamp. Foto: Privat

Han minnes med gru tilbake til siste serierunde mot Tromsø.

– Vi har hatt en del VAR-runder. Det Ilic-målet mot Tromsø, hvor det blir full kok på tribunen. Så blir det en VAR-sjekk for noe jeg ikke aner hva er. Det er døden, rett og slett, sier Oterholm.

Med videodømming kunne det sett annerledes ut i Kristiansund onsdag.

I forkant av Håkans’ 1–0-scoring ville trolig videodommerne gått inn og sjekket om Henrik Bjørdal var i offside i oppbyggingen av angrepet som ga Vålerenga ledelsen.

– Spørsmålet er om det var en offside eller ikke, men det betyr ikke så mye fordi det ikke er VAR i disse matchene. Det er da ting som ikke blir sjekket, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Jesper Mathisen satt ved siden av som ekspertkommentator.

– Det er umulig å se på de bildene om det var offside eller ikke. Vålerenga hadde uansett så god kontroll på den kampen at jeg ikke tror det spilte noen rolle, sier Mathisen til VG.

Samtidig mener han at det burde vært VAR i kvalikkampene.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at det var på en sånn type kamp. Det er de kampene det står mest på spill økonomisk også. Så henger vel det sammen med at det ikke har vært VAR i OBOS-ligaen denne sesongen, sier han.

– Vålerenga-fansen virket fornøyde med å kunne juble uten forbehold.

– Ja, og når de først har tatt den bussturen så unner jeg dem det. Jeg ser motargumentene mot VAR. At når en dommer peker på midtstreken så blir det sånn, det er selvfølgelig noe man savner. Så har jeg tro på at det er noe som kommer til å være i fotballen. Vi har en lang vei å gå med VAR i Norge, men ute i de virkelig store ligaene synes jeg det begynner å fungere mer enn godt nok, sier Mathisen, før han legger til:

– Men jeg satt ikke og savnet VAR i Kristiansund.

Henrik Bjørdal selv var ikke helt oppdatert på egen offsideposisjon da han snakket VG etter kampen.

– Det har jeg ikke tenkt tanken på, men da er det fint uten VAR, sier Bjørdal med et smil.

– Burde det vært VAR i en så viktig kamp?

– Ja, det burde egentlig det. Alle kampene i Eliteserien har hatt det. Men det er ikke mitt bord, sier Bjørdal.

Vålerenga-trener Geir Bakke svarer ganske likt:

– Den har ikke jeg sett. Deilig at det ikke var VAR her i dag da, sier han til VG.

TAKKET FANSEN: Geir Bakke jubler foran bortefeltet på Nordmøre Arena onsdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Burde det vært?

– Hadde det vært muligheter for det, men de har kanskje ikke rigget for det her? Det bør vel være det på begge kamper hvis det er en dobbeltkamp, men jeg vet ikke. Jeg orker ikke å tenke på det. Det var sikkert ikke offside, sier Bakke og smiler lurt.

Vålerenga har som eneste klubb årsmøtevedtak om at klubben er prinsipielt imot VAR.