Selv om Aston Villa vant fullt fortjent til slutt, kunne Manchester City tatt ledelsen ved nettopp Haaland.

Jærbuen hadde tidlig en alle tiders mulighet til å revansjere seg fra den tunge dagen på jobben mot Tottenham sist søndag.

Den utrolige dobbelsjansen ble imidlertid hindret av en utrolig Emiliano Martínez i Villa-buret.

– Ingen vet, svarer Guardiola da VG spør hvor annerledes kampen kunne vært dersom Haaland hadde satt inn 1-0 tidlig.

– Men hva tenkte du da han bommet der?

– Jeg tenkte «ai, jeg skulle ønske han hadde scoret». Men det skjedde. Folk kan si «hva kunne skjedd», men ingen vet det. Folk kan si og spørre om «hva hadde skjedd om den hadde gjort det», eller «om den og den situasjonen hadde vært annerledes», men ingen vet. Jeg klarer ikke tenke på den måten, sier Guardiola til VG.

Både før og etter Haaland-bommen handlet uansett det meste om hjemmelaget. Det føltes hele veien ut som det bare var et tidsspørsmål før Unai Emerys menn skulle score.

Men de måtte vente helt til det 74. minutt. Da hamret Leon Bailey inn det som ble kampens eneste scoring.

City-prestasjonen var svært overraskende og helt ulik noe de har prestert tidligere denne sesongen.

– Jeg har aldri sett Manchester City så flate, kommenterte Sky Sports’ Clinton Morrison og oppsummerte den slik etter kampslutt:

– Det var ikke en tett kamp, Aston Villa var enestående.

For Manchester City betyr 1–0-tap at en tung periode bare fortsetter. Guardiolas menn har faktisk ikke vunnet en ligakamp siden de slo Bournemouth den 4. november. Det er over en måned siden.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver følgende etter tapet:

«City ble kjempet ut av stilen og utspilt av Villa. De fortjener seieren. Det er første gangen på syv år at City går fire kamper på rad uten seier og problemene bare fortsetter».

MISSET ENORM SJANSE: Erling Braut Haaland kunne gitt bortelaget 1–0-ledelse her. Men Aston Villas keeper gjorde en fenomenal redning. Foto: David Davies / Pa Photos / NTB

For Aston Villa ble det en drømmekveld på Villa Park. Selvtilliten var allerede stor før kampen etter 13 strake seire på eget gress. Den 14. i rekken var intet annet enn imponerende.

Med seieren passerer de nå City på tabellen.

– Det er veldig spesielt, i hvert fall på en kveld som dette. Å vinne og score det avgjørende målet ... det er en fantastisk følelse, sier Villas matchvinner Leon Bailey til Amazon Prime.

– Vi prøver å være aggressive her på hjemmebane. Prøver å ha mer ballbesittelse enn man normalt har mot Manchester City. Nøkkelen var å respektere dem, men også ha ambisjoner når vi møter dem, sier manager Unai Emery.

Haaland & co. ligger på en fjerdeplass 15 runder ut i sesongen og har seks poeng opp til ligaleder Arsenal.