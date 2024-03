– Jeg må innrømme at det var veldig moro i dag!

En sprudlende Therese Johaug snakker med VG etter sitt første skirenn på nesten to år.

Søndag formiddag hadde hun ingen problemer med å vinne det 17 kilometer lange fristilsrennet Engadin Frauenlauf, fra Samedan like ved luksusbyen St. Moritz og med målgang i S-Chanf litt lenger opp i Engadin-dalen i Sveits.

Selv om konkurrentene i eliteklassen stort sett var ukjente sveitsere, og rennet søndag langt unna verdenscupnivå, blir det likevel sett på som et steg på veien for å finne ut om hun vil gjøre comeback.

Justyna Kowalczyk kom i mål på andreplass i rennet, tre og et halvt minutt bak Johaug.

– Det er noe med det å ha på startnummer og pushe seg selv. Kjenne at du er litt nervøs før start. Det gir et kick. Stemningen med å være på skirenn gir meg mye energi, sier Johaug, som er klar på at nivået på dagens renn er et godt stykke unna det hun var vant med fra verdenscupen.

Å bli vant til, og kjenne på det å reise bort fra datteren Kristin (snart ti måneder), blir sett på som et viktig ledd i å finne ut om hun har det i seg å bli toppidrettsutøver igjen, har Johaug forklart til NRK.

TILBAKE: Therese Johaug knuste konkurrentene i Sveits. Foto: Mikal Aaserud/VG

Det er snart to år siden hun gikk sitt siste verdenscuprenn. Sist gang hun konkurrerte var Skarverennet april 2022

I et intervju med arrangøren lørdag kveld, svarte Johaug om VM-femmila i Trondheim i 2025.

– Jeg vil og håper å være der. Men det er selvsagt masse jobb, sier hun.

– Jeg skal bruke resten av våren godt, og så får vi se, sier Johaug til VG.