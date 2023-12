Bakgrunnen er som følger: Norges tropp til verdenscupen i svenske Gällivare kommende helg teller syv mann. Lørdag er det ti kilometer i fristil på programmet.

Men søndag venter stafett og det norske landslaget trenger åtte for å klare å stille to lag.

Da VG spør distansetrener Eirik Myhr Nossum hvordan han prøvde å løse utfordringen, erkjenner han at han har måttet tenke kreativt.

– Jeg sendte litt på tull og delvis på alvor en melding til Petter (Northug) for å høre om han skulle hit. Jeg tenkte at hvis han er her, så kunne jeg jo hive ham inn på det stafettlaget. Men så er han på jobb for TV 2, sier han til VG og humrer.

LETTE ETTER HJELP: Distansetrener Eirik Myhr Nossum, her sammen med kollega Arild Monsen, under ski-VM i Planica sist vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Og selv om Nossum sier «delvis på tull», bekrefter han at en slik forespørsel kom i fullt alvor.

Det ville i så fall være første gang Northug tar på seg startnummeret i verdenscupen siden desember 2017 . . .

Men Northug er i Hochfilzen på plass som TV 2-ekspert foran skiskytterrennene der om en drøy uke.

– Det er kanskje bra for ham at han er der, så slipper han å ødelegge seg oppi her, sier Nossum og humrer enda litt mer.

Grunnen til at nettopp Northug var høyaktuell for en slik stafettjobb er det flere grunner til:

Norge har en kvote på seks utøvere i verdenscupen. Utover dette har Harald Østberg Amundsen og Johannes Høsflot Klæbo friplass. Men Klæbo står over rennene i Gällivare og trener hjemme i Norge. Dermed teller den norske troppen denne helgen syv mann.

Nossum skulle gjerne hentet inn en annen utøver fra Norge for å fylle opp et norsk andrelag på stafetten, sier han. Men påpeker at flere av landslagsløperne og «de nest beste» skal gå nasjonale renn på Gålå. Dette er viktige kvalifiseringsrenn for verdenscupen senere i vinter.

For å gå en verdenscupstafett så må du være registrert som utøver i FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet). Det er Northug som følge av sin langløpssatsing.

– Det hadde jo vært «jækla» moro. Det tror jeg også Petter hadde syntes. Det var et tankeeksperiment fra min side. Ikke bare tull. Vi har syv stykker her i Sverige som alle vil gå den stafetten og da skulle vi gjerne vært åtte.

– Hvordan tror du han hadde klart seg?

– Jeg tror han skulle fått det ganske tøft. Det tror jeg. Petter trener for noe annet enn 7,5 kilometer med «bånn pinne» i en verdenscupløype. Han trener for turrenn.

– Hvilken etappe hadde du satt ham på?

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror nok jeg hadde satt ham på sisteetappe, for å holde oss inne i konkurransen lengst mulig.

– Tror du han hadde lyst selv?

– Vi har jo hatt litt meldingskontakt om det. Det jeg i hvert fall tror er at hvis dette hadde blitt en realitet, så ser jeg for meg overskriftene. Det hadde ikke gått stille for seg. Hadde vi ønsket mest mulig avisartikler eller TV-innslag, så hadde det vært smart, sier Nossum med et smil.

Harald Østberg Amundsen, Iver Tildheim Andersen, Pål Golberg, Jan Thomas Jenssen, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget og Didrik Tønseth skal kjempe om seier, pallplass, heder og ære på 10 kilometeren lørdag.

