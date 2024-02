Å ta et nytt og viktig steg i forholdet med sin kone Kristina Dale-Skjevdal.

Se bare på dette:

SAMMENHENG: Den røde linjen er Johannes Dale-Skjevdals relative rangering hos RealBiathlon.com, og er ikke den samme som verdenscuprangeringen totalt – men beskriver heller en gjennomsnittlig totalprestasjon. Foto: Datagrafikk fra RealBiathlon.com

– Klar sammenheng

Det kan se ut som viktige steg på privaten gjør at Dale-Skjevdal tar et nytt steg også sportslig. Det har blitt ekstra klart nå som han er inne i sin klart beste sesong som skiskytter etter å ha giftet seg i sommer.

– Kristina er veldig på å påpeke at det er årsaken, ler romerikingen.

– Ja, hun tar den?

– Hun tar den. Det året vi ble sammen, gikk det veldig bra for meg. Hver gang det har skjedd noe stort i vårt kjærlighetsliv, har sesongen etter som regel blitt bra for meg. Hun er ikke i tvil om hva årsaken er!

Kona – selv tidligere skiskytter – kan ikke bestride påstanden fra sin ektemann:

– Jeg må jo nesten stå inne for det. Jeg synes det er en klar sammenheng i utviklingen hans her. Det er noe i det at man må ha det bra i livet generelt for å prestere i idretten, eller andre arenaer, sier Kristina Dale-Skjevdal.

Til daglig kombinerer hun jobben som trenerutvikler i Norges Skiskytterforbund med ingeniørstudier.

VM i skiskyting pågår nå i Nove Mesto. Herrenes første individuelle øvelse er sprinten klokken 17.05 lørdag. Rennet sendes på NRK 1 og kan følges i VG Live.

Gikk ned på kne

Johannes Dale-Skjevdal må imidlertid ta stor del av denne æren selv.

2021/22-sesongen ble sportslig blytung for løperen som omtales som «landslagets gladgutt». En trippelsmell med verdenscupvraking, OL-vraking og så vraking fra landslaget sendte ham ned i en dyp dal.

Da det så som mørkest ut – rent sportslig! – gikk han ned på kne.

– Kanskje det var en baktanke med det, at jeg visste at jeg trengte et giftermål for å prestere litt bedre, sier Dale-Skjevdal – men tar seg umiddelbart i at det kanskje ikke var så romantisk sagt, og trekker det tilbake.

– Man begynner jo å lure på om det er grunnen. Men det får være greit – vi hadde nok giftet oss uansett, sier kona.

For det er noe i det. Dale-Skjevdal går inn i VM som nest beste i verdenscupen – bak bare navnebror Thingnes Bø.

Det fyller kona med stolthet, hun vet hvor tungt det har vært og hvor mye arbeid som ligger bak. Spesielt i den dypeste bølgedalen, var hun usikker på sin rolle: Skulle hun hjelpe ham koble av, eller skulle hun hjelpe ham med å løse problemet?

Uansett er det ingen tvil om at det snudde i tide for en av skiskyttersirkusets virkelige formløpere.

– Vi får gi kjærligheten en del av æren. Statistikken på det er klar, sier 26-åringen.