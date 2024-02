Rundt 10.000 mennesker skal ha vært med på å lage en «Z» i forbindelse med et stort skirenn i Khimki, rett utenfor Moskva by, i helgen, melder sportsministeriet i Moskva fylke.

– Arrangøren spurte om folk ville stille opp til støtte for den militære spesialoperasjonen. Alle var forståelsesfulle, ingen motsatte seg det, heter det i artikkelen på fylkets nettside.

«Z» er blitt symbolet på den russiske krigføringen i Ukraina. «Z» for den stemte russiske «S»-en i det kyrilliske alfabetet, og forkortelsen for «за победу», som betyr «for seier»

Det ble lest opp en hilsen fra president Vladimir Putin og en av Russlands største vinteridrettsstjerner gjennom tidene, kunstløpdronningen Irina Rodnina, holdt tale.

Til stede var også den tidligere langrennsprofilen Svetlana Nageikina.

– Dette er enda et tegn på at russerne stiller sport i fremste rekke i sin nasjonalistiske og militaristiske propaganda, sier Jens Sejer Andersen, internasjonal sjef i Idrættens Analyseinstitut i Århus til VG.

– Vi har sett dette lenge, allerede før invasjonen av Ukraina. Vi så det i forbindelse med dopingaffæren rundt Kamila Valijeva, som dukket opp under OL, at de brukte det til å lage militaristisk propaganda. Og det er ingen tegn på at de skal slutte med det.

EKSPERT: Jens Sejer Andersen fotografert på Play the Game-konferansen i Trondheim sist uke. Foto: Thomas Søndergaard / Play the Game

Russland har signalisert at de skal ha sine egne «Friendship Games» i september, rett etter OL.

– Det er grunn til å være bekymret for hvordan de kommer til å bruke disse lekene, som blir et slags alternativ til OL. Vi må forvente at de kommer til å bruke arrangementet til å sende signaler om hvor fredelige hensikter Russland har og samtidig hvor sterkt det er, i stand til å beskytte både seg selv og sine naboer, sier Jens Sejer Andersen.

– Hva tenker du om russisk og belarusiske deltagelse i OL i Paris?

– Jeg var på den store konferansen i Trondheim sist uke, der blant IOC-medlem Kristin Kloster Aasen deltok. Jeg fornemmer at det er en bred forståelse for at en fullstendig boikott av alle med russisk eller belarusiske pass ikke er aktuelt, men at det til gjengjeld også er et ønske om at IOC er veldig strenge i sine kriterier om hvem som kan delta. Nå har de god tid til å lage en god prosedyre for valg av utøvere, og det er litt underlig at den ikke er klar ennå.

VINNER ALT: Aleksandr Bolsjunov. Foto: KIMMO BRANDT / EPA / NTB

I IOCs vedtak ligger det an til at russerne skal delta som nøytrale utøvere, uten flagg, nasjonalsang, farger eller annen identifikasjon av nasjonen. Det heter også at utøvere som har støttet Putin-regimet og krigen, ikke kan delta. Det gjelder også utøvere som konkurrerer for idrettslag tilknyttet det militære og lignende.

De beste russiske skiløperne deltar for tiden i Spartakiaden, som foregår i Tjumen i Sibir. Aleksandr Bolsjunov tok mandag sin 20. seier av 20 mulige denne vinteren da han vant 10 km fristil med enkeltstart. Det var 16 sekunder ned til toeren, Denis Spitsov.

– Det er ingen tvil om at Bolsjunov er verdens beste skiløper nå. Det er det ingen tvil om, sier skipresident Jelena Välbe til Sport Ekspress.

Veronika Stepanova ble slått i kvinneklassen. Seieren gikk til Anastisija Kulesjova (tidligere Sedova).

